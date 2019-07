Els Bombers extingeixen un petit incendi a Auvinyà

Els Bombers va extingir ahir un petit incendi al poble lauredià d’Auvinyà que hauria estat provocat per un petard que hauria tirat un menor d’edat, coincidint amb l’alerta màxim pel perill d’incendis. Als voltants de les 15.00 hores es van traslladar tres unitats terrestres del cos, als quals se’ls hi va sumar un helicòpter. El foc, que en un primer moment es pensava que havia estat causat per una barbacoa, va cremar entre 250 i 300 metres quadrats i es va sufocar de seguida.



El risc d’incendi forestal segueix sent molt alt o inclús extrem a totes les parròquies arran de la ratxa de calor que pateix el Principat. La zona amb més risc és la de les Valls Centrals, tot i que Canillo també està en alerta. D’aquesta manera, Protecció Civil manté activat el protocol d’actuació d’incendis amb la col·laboració dels Bombers i del Cenma.

Les altes temperatures seguiran presents durant tota la setmana. Avui s’esperen unes màximes de 36 graus, que baixaran lleugerement durant els dies feiners. Divendres, però, tornaran a pujar i la previsió meteorològica indica que durant el cap de setmana se superaran els 37 graus.