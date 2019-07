Medicina Legal alerta que té un «seriós» problema de personal

La cap del Departament de Medicina Legal i Forense, Carme Moreno, va ser la primera a reunir-se amb el flamant ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell. Com als anteriors responsables de la cartera, li va demanar més recursos humans perquè «tenim un problema de personal molt seriós» i més espai. Concretament, dos metges forenses més i així disposar-ne de quatre, i un mínim de 250 metres quadrats a poder ser integrats amb Justícia. «Me’n vaig amb aquestes dues espinetes clavades perquè fa anys que ho reclamo», precisa Moreno, que es jubila el 15 de juliol i a data d’avui encara no ha sortit publicat l’edicte per substituir-la.

Moreno explica que membres d’anteriors administracions li van preguntar què necessitaria per mudar-se a la nova seu de la Justícia. «Fins i tot els arquitectes es van posar en contacte amb mi», precisa. Després de molt de temps, fonts de Justícia li van dir que Medicina Legal i Forense «no hi cabia», afirma, a la vegada que precisa que necessita un espai d’un mínim de 250 metres quadrats per, entre d’altres, crear un arxiu que contingui tots els informes. Preguntades al respecte, fonts de l’Executiu indiquen que «les ubicacions dels diferents departaments encara s’estan estudiant i no s’ha pres una decisió sobre la qüestió». La nova seu de la Justícia acabarà d’edificar-se al novembre i, amb 20.000 metres quadrats construïts, començarà a funcionar a principis del 2020.

Sis anys de forma provisional

A més de l’espai requerit, hi ha dos motius més per mudar-se al nou edifici, al qual també es traslladarà el Consell Superior de la Justícia, actualment ubicat a Prat de la Creu. El primer és que l’àrea està situada actualment a l’edifici administratiu de les Boïgues de forma provisional, a l’espera de trobar un lloc millor. Aquesta etapa de transitorietat, però, complirà sis anys al mes de novembre. La segona raó és perquè «Medicina Legal i Forense treballa colze amb colze amb Justícia. Tanmateix, ens requereixen molt sovint. Som el seu assessor. En la majoria de països comparteixen les instal·lacions per facilitar les coses», explica.

Qüestió de volum de feina

El departament està format el dia d’avui per un responsable i dos metges forense, a part de les secretàries. «Necessitem ser un equip de cinc persones», reitera. El perquè no és un altre que el volum de feina, la pressió i els torns de guàrdia. «Si un de nosaltres no hi és, l’altre assumeix tota la responsabilitat, que és molta. Estem fent moltes hores extraordinàries per donar l’abast», manifesta la metgessa.

Respecte a la seva substitució, a part de no haver sortit l’edicte de la plaça, Moreno reconeix que encara no sap a qui donarà el relleu de manera interina ni de quina manera procediran. «Ningú ens ha dit res», assegura.