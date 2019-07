Un accident a la CG3 obliga a tallar la circulació entre la Massana i Ordino

La carretera CG3 està tallada a la circulació a causa d’un accident de trànsit a l’altura del parc de bombers de la Massana. Els vehicles han estat desviats per l’Aldosa. Segons ha informat Mobilitat, la via ha estat tallada després de l’incident, passades les 12 del migdia. Es desconeix quants vehicles implicats hi hauria, encara que a les fotos es pot observar que com a mínim n'hi hauria dos, i si hi hauria ferits. Les imatges mostren que hi hauria hagut importants danys materials. Els bombers i la policia s’han desplaçat fins al lloc dels fets.