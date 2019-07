La Vall Ferrera es prepara per la desena fira del ferro

La Vall Ferrera es prepara per acollir aquest cap de setmana la desena edició de la Fira del Ferro Pirinenc. L’esdeveniment, que explica la importància històrica del ferro al territori, aplegarà nombrosos visitants, que descobriran els secrets ancestrals que acompanyen el treball d’aquest material.



Amb motiu del desè aniversari, el programa inclourà nombroses activitats i comptarà amb més de 80 forjadors i forjadores provinents d’arreu de Catalunya, de diversos indrets de la península i també de l’altra banda del Pirineu. Elaboraran un projecte de forja col·lectiu en el que treballaran durant tot el cap de setmana als carrers d’Alins. Enguany, el projecte preveu fer una gran escultura de benvinguda, que es col·locarà a l’entrada de la Vall Ferrera.



L’organització també recupera l’eslògan Aquí es pot escoltar silenci, que encapçala el cartell de la Fira i que coincideix amb l’inici d’un estudi de control sonor a la Vall Ferrera per optar a declarar-se Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA), un certificat que es concedeix des del Departament de Territori i Sostenibilitat i que, per exemple, el Parc Natural del Montsant i tots els seus municipis d’influència, ja tenen.

POCTEFA

En aquesta desena edició, la Fira del Ferro s’emmarca dins del Projecte Interreg POCTEFA PYRFER Pirineus de Ferro-Xarxa de Municipis del Ferro per a una Estratègia Turística Patrimonial i Sostenible, un projecte de cooperació transfronterera integrat per municipis de banda i banda del Pirineu. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer el patrimoni relacionat amb el ferro dels diferents municipis d’una forma «sostenible» i ajudant-se de les noves tecnologies. Aquesta vegada tindrà un protagonisme especial França, que disposarà de diverses propostes i activitats com a exemple de cooperació entre països.