El Govern vol eliminar les bosses de plàstic d’un sol ús

El Govern ha preparat una acció per demà, coincidint amb el Dia internacional lliure de bosses de plàstics. L’Executiu ha adquirit bosses tèxtils reutilitzables per fer servir en la compra de fruita i verdura i així minimitzar el consum de plàstic d’un sol ús. Aquestes es repartiran de manera gratuïta en col·laboració amb vuit centres comercials declarats com a productors singulars de residus, que en faran la distribució. Aquesta iniciativa, segons un comunicat de l’Executiu, emmarcada en el Pla Nacional de Residus, és una acció de prevenció encaminada a sensibilitzar la població envers uns hàbits de consum més sostenibles i es suma a les accions derivades de l’aplicació del Reglament per a la reducció del consum de les bosses de plàstic del 17 de maig de 2017. La finalitat d’aquest reglament era reduir el consum d’aquest tipus de bosses en les caixes, regular-ne la distribució i fomentar l’ús de les reutilitzables.



Amb aquesta campanya, el Govern vol fer un pas més en el compliment dels objectius marcats per tercera revisió del Pla Nacional de Residus per al període 2017-2020, prioritzar la prevenció de residus i fomentar l’ús de materials reutilitzables en la compra, reduint l’ús dels plàstics, informa l’ANA.



El Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic es dedica a augmentar la consciència sobre els problemes causats per aquest dispositiu de transport d’un sol ús que és tan popular.