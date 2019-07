Detingut per pegar un menor i estar implicat en tres baralles

La Policia va detenir el passat diumenge al migdia a Escaldes-Engordany un home de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física. Segons va informar el cos, els agents van haver d’intervenir per una alternació de l’ordre públic a la terrassa d’un restaurant. El detingut, que es trobava sota els efectes de l’alcohol, va tenir una discussió per un tema d’aparcament amb un agent de circulació i després es va discutir amb dues altres persones, una d’elles menors, a qui li va donar un cop de peu les costelles.



Aquesta és una de les set detencions que va realitzar la Policia durant la setmana passada, del 24 al 30 de juny.. D’entre aquestes també destaca la d’un home resident de 40 anys, a les 06.00 el dia de Sant Joan, per increpar a personal mèdic de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i agents de la Policia. Segons informa el cos d’ordre, l’home va proferir amenaces i insults i va oposar una forta resistència al seu control quan van intentar calmar-lo dins l’hospital.



L’home, però, no estava al centre perquè patís ferides, sinó perquè era amic d’una dona que va ser traslladada a Urgències la mateixa nit amb un fort estat etílic. Els agents van contactar amb el detingut perquè es fes càrrec d’ella i va ser quan es va personar a l’hospital i va ser qüestionat pels fets, que va tenir una «reacció desproporcionada». Se l’acusa d’un delicte contra la funció pública, contra la llibertat i contra l’honor.



D’altra banda, la Policia també va detenir un home no resident de 26 anys el passat 27 de juny a Escaldes. L’home havia falsejat documents relatius a la fe de vida laboral del seu país per poder obtenir una autorització d’immigració de residència i treball a Andorra.



Les altres quatre detencions tenen a veure amb la conducció sota els efectes de l’alcohol.