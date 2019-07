Un giny pot entrar al Madriu per feines agrícoles

La directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu, Susanna Simon, va avançar ahir que els darrers dies s’ha autoritzat l’entrada d’un giny mecanitzat a la vall per tal de poder fer tasques agrícoles. Simon va indicar que es va rebre una petició i que després d’avaluar l’impacte que tindria el giny, amb el tram de camí que ha de fer i el pes que té, es va optar per donar l’autorització. Segons va detallar, no es tracta d’un tractor, sinó d’una mena de carretó.



Tot i haver permès aquesta entrada, el que no s’ha desencallat encara és la petició dels cortalans per poder disposar d’accés rodat per arribar fins a les seves bordes. «Estem igual», va admetre la directora del pla de gestió, que va apuntar que en cas que es donessin més peticions com la que s’ha autoritzat ara seria necessari «avaluar cas per cas» si es donen les circumstàncies necessàries per autoritzar el pas. En canvi, sí que es té clar que per als turistes no hi ha debat: en cap cas poden accedir-hi amb vehicle.



El fet de disposar o no d’accés rodat a la vall ha estat una batalla constant entre comuns i també amb els cortalans. De fet, la preservació de entorn i l’evitar que els vehicles puguin circular per la vall ha estat un dels actius principals que ha permès disposar de la distinció de patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO i algunes veus defensen que si es deixessin circular els vehicles, es perdria la distinció.



Amb tot, els cortalans consideren que han de poder accedir a les seves propietats i defensen que des de la UNESCO es va dir que calia facilitar una accessibilitat.