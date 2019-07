CCOO denuncia la falta de llibertat sindical al María Moliner

La federació d’Ensenyament de Comissions Obreres a Espanya ha presentat una denúncia contra el director del col·legi María Moliner per haver vulnerat presumptament la llibertat sindical dels mestres del centre i perquè no hauria atorgat el temps suficient per deixar-los votar en les eleccions sindicals que van tenir lloc a mitjans del mes de juny. En un comunicat adreçat als mitjans de comunicació, també demanen que s’investigui si el responsable del centre escolar hauria comès un delicte de prevaricació i si hauria fet públic l’informe d’avaluació negativa d’una professora de l’escola, que no va superar les proves realitzades pels inspectors que es fan cada dos anys i que cal superar per continuar com a docent a l’escola. A més, el sindicat afirma que el director hauria comunicat a alguns professors del centre que faria fora a la professora, que és afiliada i delegada electa de CCOO, perquè «tenia clar que l’avaluació», que segons el sindicat és secreta, «era negativa».

La denúncia ha estat presentada al Ministeri d’Educació espanyol i a la fiscalia general de l’estat, a Madrid, es tramitarà a través del contenciós-administratiu.Des de la Conselleria d’Educació de l’Ambaixada Espanyola es defensa el director del col·legi María Moliner i afirmen que en cap cas s’han vulnerat ni els drets sindicals ni els drets de cap docent. Fonts de l’ens desmenteixen que el gerent de l’escola hagués «segrestat» la propaganda electoral que el sindicat li hauria enviat per fer-ne difusió de cara a les eleccions. En aquest sentit, al·leguen que la professora hauria enviat la documentació per correu electrònic al director, que va ser fora uns dies per un motiu de viatge d’estudis i que, per tant, va veure tota la paperassa quan va tornar, després de les eleccions. Des de la Conselleria d’Educació de l’ambaixada espanyola diuen que el viatge figurava al butlletí informatiu del centre escolar i que els representants sindicals tenien altres vies per difondre la informació, com ara a través del taulell d’anuncis de l’escola o a través d’altres directius.

També neguen que els professors no poguessin votar en condicions a les passades eleccions sindicals, com denuncia CCOO, que es queixa que no se’ls va atorgar el temps «necessari».En aquest sentit, des de la Conselleria expliquen que tots els professors que ho van desitjar van anar a votar i, a més, afirmen que cap docent ha presentat cap queixa per aquest motiu. «Estem molt sorpresos pel to de les acusacions», afirmen des de la Conselleria, que també aclareixen que el procés d’avaluació del professorat es fa cada dos anys i que en cas que sigui negatiu, impedeix que un docent pugui continuar exercint al Col·legi.

Tot i això, no perd la condició de funcionari i aleshores, el professor o professora torna a l’adminsitració educativa de la comunitat autònoma espanyola a la qual pertany. Els professors que volen exercir al Col·legi María Moliner han de sol·licitar que volen impartir la docència a Andorra i un cop són escollits, poden treballar a l’escola fins a un màxim de sis anys. Cada dos cursos, però, han de sotmetre’s a les avaluacions dels inspectors. En tot cas, la majoria dels docents, segons fonts de la Conselleria, superen les proves.

Finalment, el sindicat de CCOO acompanya la seva denúncia al·legant que no és el primer cop que el director del Col·legi María Moliner es troba imputat. Afirmen que va ser investigat pel Jutjat de Primera Instància de Melilla per un presumpte delicte de prevaricació durant les eleccions generals del 2008, quan aleshores ocupava el càrrec de sotsdirector general de polítiques actives de treball del sector públic de treball estatal, proposat pel PSOE. El director del centre va ser absolt per aquest cas.