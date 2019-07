El SEP es reuneix amb Vilarrubla i Pallarés

Els representants dels Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), es van reunir ahir amb les ministres d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i de la Funció Pública i Simplificació Administrativa, Judith Pallarés. Els membres de l’associació van demanar a Vilarrubla posar en marxa alguns compromissos, com ara una eina telemàtica de comunicació amb el Govern, que permeti als treballadors eventuals a quines places poden optar a treballar. Creuen que aquesta plataforma s’hauria de posar en marxa a partir del curs que ve, tot i que consideren que estaria a ple funcionament durant el curs 2020-2021 perquè ara moltes de les places ja estan assignades.

D’altra banda, el SEP també va tornar a demanar «l’equiparació tant salarial com de condicions de jubilació, amb els professionals dels sistemes congregacionals, pagats pel mateix Govern, així com l’aplicació del sistema de compensació per l’ús del material o dels vehicles personals per desenvolupar la feina». Durant la trobada, el secretari general del SEP, David Garcia, va demanar al Govern «voluntat política» per aplicar-ho.

Garcia va comentar que també van parlar de la possibilitat d’obrir edictes per a equips directius. Finalment, el SEP i Vilarrubla també van tractar l’obertura properament d’un edicte per consolidar les places de les persones que van quedar-se en reserva de plaça després de l’edicte impugnat per a docents.

Pel que fa a la trobada amb Judith Pallarés, Garcia es va mostrar satsisfet pel «tarannà» de la nova titular de la cartera de la Funció Pública i Simplificació Administrativa, que va explicar als representants sindicals que s’està estudiant la Llei de la Funció Pública, aprovada la passada legislatura i de la qual es van impugnar dos articles. En aquest sentit, Pallarés va dir que «es mirarà de tractar les diferents reivindicacions dels sindicats».