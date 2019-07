Salut veu favorable adherir al conveni pacients de la Seu a l’UCI de l’Hospital

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va assegurar, en declaracions a aquest rotatiu, que «no hi veiem masses dificultats» per adscriure al conveni marc amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en vigència des del passat 3 de setembre de 2010, l’atenció de pacients alturgellencs a l’UCI de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, una de les principals demandes de l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega.

«S’ha d’examinar aquest conveni però jo crec que pot donar empara a augmentar el nostre marc de col·laboració» va manifestar Benazet, qui es reunirà amb el nou nou director assistencial del SAAS, Marcel Prats, per traslladar-li aquesta qüestió. «És un conveni que parla d’assistència en general, per tant, de la mateixa manera que venen pacients a fer-se una diàlisi doncs jo crec que podrien estar ingressats pacients al nostre hospital» va afegir el ministre després de mantenir divendres passat una reunió amb Fàbrega durant la visita institucional de l’alcalde al Principat.

En aquesta línia també es va expressar Fàbrega, que va considerar que «tot i que el conveni no explicitat l’atenció de pacients a l’UCI» sí és susceptible «a donar paraigües per ampliar les prestacions», de manera que per reglamentar-ho «caldrien fer addendes». De fet, Benazet va deixar clar que «la voluntat hi és i si calgués fer alguns passos els faríem perquè les malalties no tenen fronteres».

Segons Benazet, la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell rep anualment «uns 52 pacients que acaben a l’Hospital Universitari Arnau Vilanova de Lleida», raó per la qual va afirmar que assumir aquesta col·laboració des d’Andorra «els seria molt millor per a les famílies i perquè tenen confiança amb la nostra institució».

En relació amb la proposta perquè determinats especialistes andorrans obrin una consulta mèdica a la Seu, Benazet va mostrar-se més prudent respecte aquesta possibilitat. «Difícilment podrien baixar perquè van molt ‘apretats’ però si que podria venir algun pacient de la Seu a visitar-se aquí» va comentar el ministre en relació a la cobertura mèdica de les àrees de dermatologia, reumatologia o neurologia.

Així mateix, el ministre va explicar que, més enllà de l’àmbit «purament assistencial», durant la reunió es van tractar temes de formació continuada com «la participació en programes d’atenció als malalts crònics». En qualsevol cas, Fàbrega va acabar «molt content» l’encontre perquè el ministre de Salut «va estar molt receptiu».