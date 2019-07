Les previsions de més calor mantenen el risc d’incendis

Protecció Civil té previst mantenir l’alerta per elevat risc d’incendi a causa de les elevades temperatures i la possibilitat de l’arribada d’una nova onada de calor en els pròxims dies. El director de Protecció Civil, Cristian Pons, afirma que les restriccions per encendre fogueres i fer barbacoes encara duraran uns quants dies per una qüestió de «prudència».

Des de Protecció Civil creuen que això podria canviar si a les tardes s’arriben a produir ruixats. Tot i això, la previsió d’una nova pujada de les temperatures no convida a l’optimisme. Pons explica que les elevades temperatures de les últimes hores han servit per veure que «el perill real existeix» i que és «real». Una mostra és el petit incendi que va tenir lloc diumenge en una zona forestal situada a uns tres quilòmetres de la localitat d’Auvinyà, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.

Des de Protecció Civil continuen recordant que cal extremar les precaucions, com ara el llançament de petards a les zones forestals. «Si tires un petard en un bosc té unes conseqüències i si el tires al mig de la plaça del Poble, en té unes altres», remarca Pons, que la decisió d’aixecar algunes restriccions també depèn dels comuns, sota el consell del mateix departament de Protecció Civil. «Tenim informacions que en les pròximes tardes anirà plovent una mica i si es confirma, potser es podrien reduir algunes restriccions», diu Pons.

De moment, des de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell afirmen que no han atès cap persona per un cop de calor i es desconeix, per ara, si s’han obert possibles expedients sancionadors per fer cas omís de les prohibicions davant de l’alt risc d’incendis.