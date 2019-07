Tal dia com avui de fa 17 anys

Els controls d’alcoholèmia

Per tercer any seguit la policia va anunciar que efectuaria tests aleatoris les nits del cap de setmana per detectar persones que conduïssin sota els efectes de l’alcohol abans que pugessin cometre una infracció o causar un accident.

Celades a la novena edició de les Estades del Futbol

El futbolista del Reial Madrid va ser fidel a la seva cita anual amb les Estades del Futbol i va assistir tot i haver passat una temporada no gaire bona a nivell personal ja que va estar lesionat «i després va ser molt difícil tornar a l’equip».

Crítiques a Fornieles per afany de protagonisme

El president de l’USdA, Gabriel Ubach, va acusar d’afany de protagonisme al secretari general del Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT), Guillem Fornieles, qui havia criticat a l’USdA de ser només un sindicat de funcionaris.

Reunió del PS amb els socialistes suïssos

El primer secretari del PS, Jaume Bartumeu, va encapçalar la delegació socialdemòcrata desplaçada a Berna per reunir-se amb els seus homòlegs.

El protagonista: Albert Celades

El futbolista del Reial Madrid només va poder quedar-se un dia per motius personals, tot i que la setmana que ve té previst tornar per passar uns dies de descans. Tot i que l’estiu futbolístic és una època de rumors, Celades té clar el seu futur. «Encara tinc tres anys més de contracte amb el Reial Madrid i els vull complir».