Baute encapçala el cartell de la Festa Major de Sant Julià

La Festa Major de Sant Julià de Lòria se celebrarà del 26 al 30 de juliol. El cartell de concerts compta amb alguns noms reconeguts, com cada any. En aquesta ocasió a principal estrella serà el cantant veneçolà Carlos Baute, que tancarà el programa musical de l’esdeveniment estiuenc, que com sempre comptarà amb activitats per a tots els públics.

Els assistents a la plaça de la Germandat el dia 30 tindran l’oportunitat de sentir les cançons del nou àlbum de Baute, De amor y dolor, que recentment ha llençat al mercat després de cinc anys sense treure cap i que té un caràcter urbà. «Es tracta d’un artista que té una llarga carrera professional i que pot abastar moltes generacions», va indicar la directora de Cultura de la corporació laurediana, Laura Rogé. L’artista veneçolà compta amb multitud de guardons per la seva faceta com a cantant i compositor. Posseeix tres premis Ondas i compta amb discs d’or, platí i diamant.

El 23 arrencaran les nits joves amb l’orquestra Cimarrón i en acabar serà el torn de Banda del Coche Rojo. Aquest és «és un grup que sempre agrada molt i els joves ens han demanat que hi tornin a participar». Els components de la banda, en l’edició d’enguany repassaran els hits universals, des de les dives del pop fins als darrers èxits del trap, el reggaeton, passant pel tecno dels 90, els grups catalans del moment o l’ska més festiu. Rogé, va assenyalar que «la Banda del Coche Rojo és una de les majors garanties per l’alegria i satisfacció de la nostra festa».

Suu, Oques Grasses i SAU 30 són altres noms destacats que realitzaran concerts a la plaça de la Germandat

Diumenge un dels grans noms del rock català, SAU, ara rebatejat com a SAU 30 i amb la veu de Jonathan Argüelles, realitzarà l’actuació en el marc de la gira que està realitzant. El directe serà un concert commemoratiu que farà un repàs de totes les seves millors cançons. Rogé, va destacar que «SAU és conegut per tothom, per la qual cosa esperem arribar, amb la seva actuació, a un públic més heterogeni». Un altre dels noms més reconeguts que pujaran a l’escenari lauredià és Suu, una de les promeses catalanes més seguides i escoltades de l’actualitat. Aquesta noia, que va triomfar a través de les xarxes socials, acumula més de 53.700 subscriptors a YouTube i a Instagram. El grup Oques Grasses actuarà a Andorra per primer cop. Presentarà el seu nou disc Fans del sol. També tocarà Porto Bello, un projecte nascut el 2015 a Altafulla i fruit de la complicitat de dos germans, en Joanet i Tonet Blàzquez.

La plaça de la Germandat acollirà diumenge per als més petits un concert de Reggea per xics, de la mà del grup The Penguins. El 2015 van ser guardonats amb el premi ARC com a millor gira d’artista adaptada al públic infantil. Dimarts hi actuarà El Pot Petit, un espectacle que combina la música, les titelles i el teatre. «Estar al nivell de la festa dels Súpers o de festivals com el Clownia ens fa molt plaer», va comentar Rogé.

Entre les activitats més tradicionals, hi haurà el ball de la Marratxa i la passa, i una de les novetats és que durant les tradicionals sardanes que es ballen a la plaça Major després de l’ofici religiós del diumenge hi haurà una actuació de l’Esbart Laurèdia.