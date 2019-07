El Circuit d’Andorra rebrà el Trofeu Andros tres anys més.

El Circuit d’Andorra Pas de la Casa acollirà el Trofeu Andros tres anys més, és a dir, com a mínim fins al 2021. Així ho van acordar ahir al matí el creador i organitzador de la prova, Max Mamers, el principal col·laborador de l’esdeveniment, Jordi Mas d’Hiper Pas, i el president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Enric Pujal. La competició va celebrar la seva 30a edició aquest hivern. En aquest sentit, Pujal va indicar que «amb aquests 30 anys es volien renovar d’alguna manera i sabem que el guanyador del Trofeu Andros serà elèctric segur. Aquesta és la gran novetat». «Ara fa 10 anys, el Trofeu Andros va ser la primera competició a incorporar cotxes elèctrics. Ara es reforça fent la prova 100% elèctrica», va afegir.



D’altra banda, Pujal va expressar els avantatges que suposen els vehicles elèctrics. «Els cotxes elèctrics són més ràpids que els cotxes tèrmics. Al circuit d’Andorra són un segon més ràpid aproximadament. A més, avui dia vendre curses on es crema benzina no és massa popular, és difícil trobar espònsors mentre que amb el cotxe elèctric no tant», va explicar. Així mateix, va recordar que «a l’ACA ens va molt bé perquè estem molt bolcats amb l’informe IMACA amb el tema dels cotxes elèctrics que va recollir el Govern i s’ha implantat a Andorra». El missatge està clar: aposten per una competició sostenible.



Quant a la repercussió econòmica que genera aquesta prova, va afirmar que «estem parlant d’un impacte d’unes 15.000 persones interessades en el Trofeu al voltant d’Andorra. Als hotels també els funciona de conya perquè parlem del cap de setmana entre el pont de la puríssima i Nadal i és un moment de forat».



Pel que fa a la renovació, va destacar que «crec que fa 27 anys que se celebra a Andorra. És una prova que està molt consolidada al país i que té molta importància a França, concretament a les estacions d’esquí. Això fa que ens situem al nivell dels Alps. Poder tenir una prova tan significativa com al Trofeu Andros és un èxit».



El Trofeu Andros que va fer trenta anys aquest hivern, s’ha convertit en la carrera sobre gel més important del món i, des dels seus inicis ha reunit més de 1.500 pilots. Des de finals dels anys noranta, i en exclusivitat, (no es fa cap altra prova fora de França), cada any a principis de temporada s’organitza una etapa al circuit d’Andorra.



Enguany, i segons va publicar el mateix comitè organitzador ahir, l’etapa andorrana de la 31a edició tindrà lloc els pròxims 20 i 21 de desembre 2019.