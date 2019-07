Duo Cello Sax se suma al Cicle ONCA Bàsic

El Cicle ONCA Bàsic continua en la seva setena edició amb un programa d’actuacions de petit format, amb 13 concerts protagonitzats en la seva majoria per músics andorrans o residents al país. Els models de les actuacions van des d’un sol instrument fins al quintet. En aquesta ocasió s’incorpora al programa el Duo Cello Sax amb Efrem Roca (saxofon) i Mireia Planas (violoncel), que estrenaran Sonoritats a Sant Miquel de Prats (Canillo) a les 19.00 hores. També tocaran el 9 de juliol a Santa Eulàlia d’Encamp (20.00 h) i el dia 21 (12.00 h) a Sant Serni de Llorts. Segons Roca, «és un programa que busca la complexitat entre dos instruments físicament molt diferents, però de sonoritat semblant. Es proposa un repertori per escoltar arranjaments de peces de Bach, Chopin i obres originals de la formació». Demà a les 22.00 h es realitzarà a l’Auditori Nacional d’Andorra d’Ordino el concert Solo Saxo amb Guillem Tudó (saxo i cant), que presentarà el seu programa Els clàssics del jazz i del swing. L’entrada a aquestes actuacions és gratuïta.