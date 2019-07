La FAF, en fora de joc

Resoldre dubtes. Aquest era l’objectiu principal d’una assemblea general emmarcada en una situació inusual: l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen. I no ha estat així. Ja fa dies que des d’EL PERIÒDIC estem informant de maneres de fer poc curoses que han donat a conèixer fonts properes als clubs i a la federació.

Jiménez: «Volem ser clars i transparents, fer les coses molt ben fetes, i per això hem decidit suspendre-la»

De fet, arran de la poca transparència i de la poca informació proporcionada des de l’ens, la UE Santa Coloma, FC Encamp, FS la Massana i l’Inter Club Escaldes van presentar un escrit a la Batllia divendres on sol·licitaven que se’ls tingués personats a la causa. A més, aquests quatre clubs van manifestar la seva voluntat d’aturar una assemblea. Les causes principals eren el poc detall que presenten els comptes i el fet que no s’havia informat dels noms dels nous càrrecs i membres de la junta que s’havien de ratificar ahir. No obstant això, la federació va al·legar ahir que el motiu de la suspensió era un «problema en les dates i la forma». Així doncs, l’assemblea queda suspesa i encara no hi ha data per a la seva celebració.

Explicacions poc clares

Manolo Jiménez, portaveu de la FAF, va explicar ahir que «hem rebut una carta a la federació a la una del migdia i, per un problema de forma que encara hem de revisar, hem decidit suspendre l’assemblea. Aquest problema de forma hauria pogut acabar amb la impugnació d’algun club. Volem ser clars i transparents, fer les coses molt ben fetes, i per això hem decidit suspendre-la».

L’assemblea es va convocar amb 13 dies d’antelació i, tal com van exposar, tot sembla indicar que aquest termini és insuficient pel que fa a la llei d’associacions, on s’estableixen 15 dies, però no pel que fa als estatuts de la FAF, on és de 10 dies. Tot i això, en ser repreguntats si el principal motiu era aquest, Jiménez va afirmar «més o menys, els advocats estan estudiant el tema i va per aquí».

El portaveu es va limitar a repetir «ho estan mirant els advocats, és un problema de dates i de forma. Ho està revisant l’advocat. Als estatuts posava unes dates i a la llei d’associacions una altra. És un tema de dates, res important, només és que les dates no quadraven». En ser preguntats pels nous càrrecs que s’havien de ratificar, van respondre que «l’assemblea era per avançar als clubs de com quedava la junta perquè tenim alguna incorporació i alguna baixa». No es va indicar cap nom. De fet, tampoc en van voler parlar fa dies.

Jiménez: «Qualsevol club pot personar-se a la federació i demanar documents. Si no ho fan és perquè no ho valoren»

Pel que fa a quan serà la pròxima convocatòria, Jiménez va indicar que «l’assemblea que teníem prevista per avui [ahir] es convocarà més endavant perquè estigui tot clar i que les dates quadrin, els clubs estiguin d’acord i que es faci bé i no tinguem després cap problema d’impugnació per un tema de dates». «Només hem de mirar que les dates siguin les correctes a nivell de termini, d’associació i d’estatuts i convocar-la i ja està. Tenim previst fer-ho com abans millor, suposo que durant aquest mes o a principis d’agost ho farem», va afegir.

Quant als autors de la carta, va comentar que «no sabem els clubs. Ho sap l’advocat que està estudiant el tema». Tot i això, seria lògic que els clubs fossin els quatre que ja havien expressat la seva voluntat d’aturar l’assemblea. I va destacar que «els clubs tenen el dret de demanar tota la informació que vulguin a la federació quan vulguin. No ara, sempre. Durant aquests 25 anys ha estat així. Qualsevol club pot personar-se a la federació per demanar qualsevol documentació que necessiti. Si no ho fan, és perquè no ho valoren».

Es nega l’assistència i el vot promesos als jugadors

Fa sis mesos que els jugadors van demanar poder anar a l’assemblea general i tenir un vot. Malgrat que la petició es fes amb antelació, l’assistència se’ls va negar ahir al matí, just abans de decidir que se suspenia l’assemblea. En aquest sentit, Ilde Lima, president de l’Associació de Futbolistes d’Andorra (AFA), va manifestar que «vam tenir una reunió amb la federació quan hi va haver el problema del Lusitans i ens van dir que no hi hauria cap inconvenient perquè poguéssim assistir a posteriors assemblees. Aquesta havia de ser la primera des que ens vam reunir, vam fer el requeriment formal per poder anar-hi i, vist que en els estatuts no es parla dels jugadors, ens han denegat l’assistència».

Lima: "Sense àrbitres, entrenadors i futbolistes no hi ha futbol. Els àrbitres i els entrenadors tenen un vot però els futbolistes no"

«Això no és el que vam parlar amb la federació. Crec que els jugadors, si no és ara, en un futur han de tenir el seu vot en aquestes assemblees. Sense àrbitres, entrenadors i futbolistes no hi ha futbol. Els àrbitres i els entrenadors tenen un vot però els futbolistes no tenim representació. Esperem que en un futur puguem solucionar-ho i treballarem per aconseguir-ho. Moltes federacions d’arreu del món tenen el vot dels jugadors i crec que Andorra no hauria de ser diferent», va afegir.

Sobre la possibilitat que se’ls permeti anar a la pròxima, va expressar que «ho vam demanar fa més de sis mesos. Si ens han negat l’assistència ara, en la d’aquí a 15 dies també ho faran».