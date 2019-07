Maeva Estévez comença la pretemporada

Maeva Estévez ha iniciat la pretemporada de boardercross. Els treballs que està desenvolupant l’esquiadora consisteixen a jornades de gimnàs amb exercicis específics simulant els moviments que es generen en una cursa de boardercross. Al mateix temps, ha combinat aquestes sessions amb ciclisme o treball de moviments amb skate.

En els últims tres mesos va estar recuperant-se dels marejos que patia, i fa tres setmanes que va tornar a fer físic de manera gradual. Ara treballa exercicis de cardio amb ciclisme, i el gimnàs, on la setmana passada ja va augmentar la intensitat. Aquests últims dies, del 26 al 30 de juny, ha estat d’estada a Les Deux Alpes, estació a la qual tornarà del 4 al 8 de juliol. Després hi haurà sessions de físic fins a finals d’agost, quan tornarà a fer neu.

L’esquiadora va explicar que «ha estat un estatge per reprendre sensacions, per tornar a la neu. Hem provat el material de cara a l’any que ve. He tingut bones sensacions. Li hem tornat a treure la pols a les botes i hem acabat molt contents. Al pròxim estatge ja farem més parc i cronos de traçats».