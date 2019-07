Andorra supera Moçambic i aspira a obtenir l’ascens

La selecció sub-19 continua comptant per victòries els partits que disputa als World Roller Games, que s’estan desenvolupant a Barcelona. Encapçala el grup al Campionat Internacional i acumula tres triomfs després de superar Moçambic per 3-5. Aquesta fita li permetrà jugar-se l’ascens a la màxima categoria, el Campionat del Món.

El conjunt dirigit per Roger Corral va veure com l’equip africà s’avançava en el marcador i es va veure obligar a remuntar. David Severino posava per davant al rival, però ràpidament els del Principat van rescabalar-se de l’impacte inicial amb el gol de Nil Dilmé que suposava l’empat. El mateix jugador s’encarregava de fer el segon. La remuntada era un fet, però Moçambic demostraria que batallaria fins al final. Diego Pimentel tornava a posar la igualada. Amb l’electrònic mostrant un empat a dos finalitzava la primera part.

Els andorrans tornaven a posar-se per davant a la represa, mitjançant Bernat Picanyol. I com en la situació anterior, els africans tornaven a posar equilibri a través de Pimentel. Ben poc els va durar l’alegria perquè Dilmé tornava a veure porteria. A 2.45 minuts pel final Picanyol materialitzava el triomf amb el cinquè gol.

A l’altre partit de la jornada, la Gran Bretanya va superar a l’Índia per un contundent resultat de 16-0. La selecció del Principat és la líder amb 9 punts, seguida pel combinat britànic amb sis. Moçambic en suma tres, mentre que l’Índia no en té cap. Avui, en el primer matx de la segona volta del grup, Andorra torna a enfrontar-se a la Gran Bretanya (12.30 hores), a la que ja va superar a l’estrena de la competició per 7-3. Una victòria dels de Corral significaria l’ascens de categoria.