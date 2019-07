Carabaña, subcampió d’Espanya sub-23

L’Executiu ha de decidir si vol la infraestructura i com la vol

En els últims 600 metres Bouchrak va augmentar el ritme i només l’atleta andorrà va ser capaç de seguir-lo, tot i que no va poder atrapar-lo. El 12 de juliol Carabaña competirà al Campionat d’Europa. Participa a les semifinals i tractarà de ser entre els millors a la final. Serà a l’esdeveniment amb la 21a marca de la categoria entre els corredors presents.

En el seu primer any com a promesa, Nahuel Carabaña va aconseguir la fita de concloure en segona posició a la prova dels 3.000 metres obstacles del Campionat d’Espanya sub-23, disputat a Tarragona. El corredor de l’AA Catalunya va completar la cursa amb un temps de 8.58,25 minuts, que suposa la seva marca personal.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació