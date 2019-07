Els pilots marxen amb ganes de tornar als 2 dies de Trial Clàssic

L’Executiu ha de decidir si vol la infraestructura i com la vol

Els pilots ja parlen de la tercera edició de la prova. Tot i això, els organitzadors van apuntar que «valorem de manera molt positiva el desenvolupament de la mateixa i pensem que ens queden ganes de seguir endavant. De tota manera abans de prendre una decisió en ferm volem mirar amb detall alguns dels aspectes que ens agradaria millorar i veure la possibilitat que tenim d’aconseguir-ho. Un d’ells pot ser el pressupost, ens agradaria oferir alguna cosa més als pilots que vénen a córrer i això en les condicions actuals no és possible».

La majoria de participats ja havien participat en l’edició passada i ja sabien què es trobarien. Tenint en compte la forta calor d’aquests dies, els pilots van agrair les zones d’aigua. Els excampions del món, Mick Andrews, Yrjo Vesterinen i Bernie Schreiber, que van completar les dues jornades de competició, es van mostrar molt complaguts, algun fins i tot sorprès, per l’experiència i no van dubtar a comentar que, si les forces acompanyen, els veuríem de nou a Andorra.

El denominador comú de la competició va ser la igualtat que hi va haver entre els participants de les diferents categories. A part del triomf relativament còmode d’Oscar Mill a la categoria Blaus, a la resta les posicions capdavanteres s’han decidit per diferències mínimes. En la categoria dels Grocs, el líder dels pre-65 va ser Gilbert Martin; Sergi Balaguer va pujar al graó més elevat del podi dels pre-75 i, en el clàssic, el campió va ser Daniel Vela. Pel que fa als Verts, Michel Ranc va ser el líder entre els pre-65; Diego Urreta, sense cap penalització, es va alçar campió dels pre-80 i, entre els trialers, Mariano Gómez i Gerard Boutelier també van acabar el recorregut sense penalitzacions.

La majoria dels 240 pilots que van disputar la segona edició dels 2 dies de Trial Clàssic de Sant Julià de Lòria, van marxar d’Andorra amb la clara intenció de tornar l’any vinent, per a gaudir una vegada més d’una prova que es disputa en un escenari privilegiat, amb l’afegit que els obstacles estan adaptats al nivell de pilotatge dels participants. És evident, és clar, que en aquest aspecte les possibilitats dels organitzadors es veuen delimitades per l’orografia de les muntanyes andorranes.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació