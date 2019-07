Tal dia com avui de fa 10 anys

Naudi promet la reforma del Codi Penal

Unes 150 persones van fer un minut de silenci com a mostra de condol i denúncia per l’última víctima mortal de violència de gènere i els grups feministes reclamen més ajudes per a les víctimes.

Bregolat elogia la urgència del Govern per a l’intercanvi de dades

L’ambaixador espanyol reiterava l’oferiment d’ajuda per accelerar les reformes necessàries per arribar al G-20 amb «els deures fets.

Investigacions a la fortalesa medieval de la Margineda

Els arqueòlegs treballaven en la tercera campanya d’excavacions al jaciment de la Margineda, que conserva la major fortalesa medieval excavada al sud dels Pirineus amb murs de fins a sis metres d’alçada.

Detinguda una dona per estafar 13 milions de dòlars

La fugitiva, danesa, estava en recerca i captura pels EUA des del 2007 per un frau amb 11 infractors més i vivia al país sense papers.

El protagonista: Eugeni Bregolat

L’ambaixador espanyol va mantenir la primera reunió oficial amb Jaume Bartumeu des que el socialdemòcrata va prendre possessió del càrrec. A més de negar gelosia pel fet que França liderés l’afer de l’intercanvi de dades fiscals, també va expressar la voluntat de solucionar la qüestió de la selectivitat.