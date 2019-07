2.500 sol·licituds d’obres per adequar pisos turístics

El ministeri de Turisme ha rebut 2.486 sol·licituds d’empreses d’allotjaments turístics per tal de poder fer les obres necessàries que permetin adaptar els seus pisos a la normativa vigent. Així es va informar ahir des de Govern mitjançant un comunicat, després que la ministra Verònica Canals, i el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, mantinguessin una reunió amb representants de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT).



Després de la modificació que es va fer del reglament de funcionament del registre d’habitatges d’ús turístic (HUT), els titulars d’apartaments moblats per vacances tenen fins al 31 de juliol per adaptar-se als nous requisits, sempre que hagin presentat una sol·licitud d’obres. Un termini, però que no satisfeia l’AEAT i que segons es desprèn del comunicat, l’Executiu no ha acceptat allargar.



D’altra banda, es va explicar que durant la trobada, Canals va refermar la idea que la qualitat dels allotjaments turístics, entre els quals els HUT és «primordial per garantir una bona experiència» als turistes. Igualment va reiterar la voluntat de l’Executiu de donar-los una imatge i un producte de qualitat homogenis a tot el territori i adaptar-se als estàndards acordats amb el mateix col·lectiu en les diverses reunions prèvies a la redacció del reglament.



En la trobada també hi va assistir el cònsol d’Encamp, Jordi Torres i el director de Turisme, Sergi Nadal. El cònsol i el ministre Torres van destacar les accions dutes a termes per promocionar i embellir el Pas de la Casa, a més de la col·laboració per impulsar-hi inversions.