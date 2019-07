La CEA participa en un fòrum de Pimes a Buenos Aires

El president de la CEA, Gerard Cadena, participa des d’ahir en el III Fòrum de petites i mitjanes empreses iberoamericanes que se celebra a Buenos Aires. Segons es va informar des de l’entitat mitjançant un comunicat, en la seva intervenció, Cadena va destacar el paper de la micro, petita i mitjana empresa (Mypime) en el teixit empresarial andorrà, on representa el 99% del total i com aquesta tipologia de societats encaren els grans reptes del present, com la digitalització i la internacionalització, l’empoderament de la dona o la inclusió.



Per Cadena, «quan un veu la proporció que les Mipymes representen en el conjunt de les nostres economies, el que està clar és que o superen aquests reptes o la societat no els superarà. Un futur sense petites empreses és impossible d’imaginar».



Aquesta edició del Fòrum és una iniciativa conjunta del Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB), CEOE Internacional, la Secretària General Iberoamericana (SEGIB) i del Govern de l’Argentina, juntament amb la Unió Industrial Argentina (UIA), i té com a objectiu analitzar els desafiaments derivats de la transformació productiva i la inclusió de les Mipymes en la quarta revolució industrial, el foment del comerç intraregional i la participació de les Pimes en les cadenes globals de valor. Al final de la trobada es preveia tancar un document de recomanacions.