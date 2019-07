Via lliure a Marsol perquè elabori la candidatura per a les comunals

Les comunals s’acosten i totes les formacions que preveuen presentar candidatura han començat a posar fil a l’agulla per mirar d’embastar les millors candidatures possibles. En aquest marc, el comitè parroquial de DA a Andorra la Vella es va reunir dilluns al vespre per «mandatar» l’actual cònsol major de la capital, Conxita Marsol, perquè lideri les tasques de configuració de la llista i del programa electoral. Marsol, doncs, ja té l’aval del comitè per liderar «impulsar un projecte integrador», segons van comunicar des de la formació a les xarxes socials.



Fonts del comitè van remarcar que l’elecció de Marsol respon a «moltes raons», entre les quals destaquen el fet que té l’opció d’encarar un segon mandat i «perquè ha fet una feina excel·lent al capdavant del comú». Les fonts consultades van assenyalar que «és una evidència a ulls de tothom la transformació que hi ha hagut a la parròquia» i que si es té en compte que «des del primer moment ella va pensar un projecte a vuit anys vista i per tant, toca donar-li continuïtat». Amb el pas d’ahir, doncs, es reitera la confiança que ja s’havia fet a la mandatària de la capital en un comitè anterior, quan es va confirmar el seu nom com l’escollit per tornar a optar a l’administració local de la capital.



Preguntat per la qüestió, el president del partit, Xavier Espot, va recordar que la decisió es pren, en darrera instància, a l’executiva i caldrà un congrés per validar les candidatures, «però com a president del partit evidentment dono ple suport a validar la candidatura de Marsol a Andorra la Vella». Fins i tot, Espot, va recordar que el cònsol d’Ordino, Josep Àngel Mortés, també té l’opció de repetir i va afirmar que «si està d’acord a continuar, tindrà el meu ple suport». Segons Espot, «són dues persones amb vocació de servei públic que han fet molt bona feina a les parròquies respectives i el projecte mereix quatre anys més».

Pactes

Malgrat que en la publicació a les xarxes socials es deia clarament que s’aposta per un projecte integrador, encara no s’ha començat a concretar res que tingui a veure amb pactes. Marsol, en les declaracions que ha fet fins ara, no ha amagat que està disposada a arribar a enteses tant amb L’A (tal com s’ha fet en el cas del Govern) com amb terceravia, si es dona el cas.

Amb tot, les fonts consultades van remarcar que «no s’ha anat tan lluny» com per parlar de pactes i han recordat que la candidatura de fa quatre anys estava formada per membres del partit, però també un «nombre significatiu d’independents». Així, també en aquest cas, s’apostaria per la continuïtat, recordant que en el cas dels comuns es tracta d’una política «molt basada en la gestió del dia a dia i no hi entren tant les ideologies». Les fonts del comitè consultades van reiterar, a més, «la vocació de sumar i de mà estesa a tothom» que DA ha demostrat fins ara, destacant que no hi ha voluntat «de deixar fora ningú que vulgui ser partícip de la governabilitat».



Per la seva banda, Espot, va apuntar que la dels pactes és una decisió del comitè «i si és la voluntat de la Conxita, també li dono suport i l’avalo». Recordant els resultats ajustats de les passades eleccions en el cas de la parròquia d’Andorra la vella, considera que «la nostra força segueix existint» i li sembla positiu «tot el que sigui sumar des de la coherència ideològica i programàtica.» Admet que després de l’aposta feta en el cas del Govern, comparteix que també es faci en els comuns.