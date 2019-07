El Terrassa serà el primer rival de l’FC Andorra a la Copa Catalunya

Es comença a desvetllar el calendari de la Federació Catalana de Futbol i ahir al migdia es va celebrar el sorteig per definir les tres primeres eliminatòries de la Copa Catalunya Absoluta, la competició on participen els campions de Grup de Primera Catalana i els equips de Tercera Divisió, Segona Divisió B i Segona Divisió de la temporada 2018-2019. Després d’una campanya brillant en què es va aconseguir l’ascens a Tercera i alçar-se amb el títol de campió absolut de Primera Catalana, l’FC Andorra participarà en la primera eliminatòria de la competició. El primer partit es disputarà el 4 d’agost contra el Terrassa al Prada de Moles.

Nogués: «El Terrassa és un dels equips més difícils de Tercera i un dels que millor s’ha reforçat de moment»

Quant al format de la competició, és un sistema d’eliminatòries a partit únic, i en cas d’empat a la finalització del duel, es procedirà als llançaments de penals. Per tant, si els tricolors superen als del Vallès Occidental, passaran a la segona eliminatòria i s’enfrontaran al Lleida o al Cerdanyola l’11 d’agost (depèn de qui guanyi). Si també guanyen el 18 d’agost, passaran a la quarta eliminatòria, punt en què s’afegeixen a la competició els tres equips de la Segona Divisió.

Pel que fa al primer rival, Jaume Nogués, director general del club, va reconèixer que «el Terrassa és un dels més difícils de Tercera, a més és un dels equips que potser s’ha reforçat millor de moment. Ens esperem un partit molt difícil, l’avantatge és que es juga a Andorra» perquè, sempre que sigui possible es jugarà en el camp d’inferior categoria i, si són de la mateixa, es decidirà per sorteig.

Nogués va parlar dels reforços del Terrassa però, en ser preguntat pels de l’Andorra, va afirmar que «ja coneixeu la meva manera de treballar, sóc molt hermètic amb tot això. Crec que les coses han d’estar molt tancades per poder-les anunciar. El que sí que tenim ben definit són les renovacions i les baixes». En aquest sentit, va indicar que «Marc Pujol no s’ho pot combinar amb la feina i no podrà continuar. Tampoc l’Andrés Jantus per un problema de fitxes. És un noi i un jugador excel·lent, una persona que val molt la pena però no hi cabem». Xisco tampoc continuarà.

Noves incorporacions

«Ara només queden els fitxatges, ja tenim tres jugadors que han signat i amb uns altres quatre s’està avançant bastant». Nogués no va voler revelar noms. Pel que fa a les posicions, va apuntar que «s’estan buscant jugadors de totes les posicions, però si desglosses l’equip que ens queda, és evident que centrals s’han de fitxar i que si marxa un porter n’ha de venir un altre. Fitxarem un total de sis o set jugadors però no tenim pressa i potser comencem la pretemporada sense l’equip tancat. No ens hem de precipitar, les presses fan que es cometin errors».

El repte de tercera

Nogués: «La nostra intenció és fer un equip el màxim de competitiu possible per estar al capdavant»

Fa dies, en una conversa informal, Nogués comentava que volia que el Prat pugés de categoria per no haver d’enfrontar-se a ells a Tercera. Dit i fet. El Prat jugarà a Segona B i l’Igualada jugarà a Tercera. En aquest sentit, va explicar que el Prat «és un dels equips que tota la vida està a dalt a la Tercera, quan hi és, i que sempre fa un bon paper a Segona B. Això no vol dir que no ens puguem trobar amb un equip que no ens esperem i que se’ns acabin ficant a dalt. Això és futbol i dos i dos no fan quatre».

Els tricolors afrontaran una altra vegada el repte de l’ascens. «Sabem que serem un dels rivals a batre i que ja es pressuposa que serem allà. Nosaltres volem ser-hi, la nostra intenció és fer un equip el màxim competitiu possible per estar al capdavant de la categoria. És difícil però creiem que estem fent bona feina amb els jugadors que renoven i els que s’estan intentant portar. Ens espera una bona temporada a Tercera», destacava. Cal recordar, però, que el club no només es reforçarà amb jugadors. «Tenir un preparador, un recuperador, fa que els jugadors no es lesionin tant o que triguin menys a reincorporar-se. Crec que, si el club vol anar amunt, s’ha de preparar una estructura gairebé professional amb gent molt preparada per tirar endavant. Tenir gent que et prepari bé els jugadors és la clau de l’èxit», sentenciava.