Es comença a treballar en la confecció de candidatures a la FAF

Després que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) suspengués dilluns la seva assemblea, cada vegada són més els clubs que volen eleccions a l’entitat després que aquesta s’hagi vist afectada per l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen. En aquest sentit la nova assemblea es podria celebrar d’aquí a 30 dies. Així, ja comencen a sonar els noms d’algunes candidatures a les eleccions a l’entitat i, de moment, ja hi hauria unes quatre llistes possibles. La primera seria continuista, liderada per l’actual vicepresident de la FAF, Alfonso Martín.

Tot i que encara és molt embrionari, les altres tres sorgirien al voltant de diversos clubs del país, de manera que la segona estaria formada per Pablo Gómez i Carles Riba mentre que una altra podria estar liderada per Xavier Romero. Així mateix, la quarta llista podria comptar amb gent de l’entorn de l’FC Encamp.

D’altra banda, hi ha un grup de clubs que no es volen posicionar i reclamen que hi hagi propostes per part de tothom. Creuen que haver suspès l’assemblea va ser un error perquè es podrien haver donat explicacions.