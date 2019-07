Andorra, a punt de sentenciar l’ascens (1-2)

L’Andorra de Roger Corral acumula un ple de victòries a l’Intercontinental Championship dels World Roller Games de Barcelona i té l’ascens a tocar, de manera que s’hauria guanyat una plaça per competir al Mundial de l’Argentina de l’any 2021.

D’aquesta manera, els tricolor van vèncer ahir a Gran Bretanya per 1 a 2 i a la primera part van deixar els deures fets, aconseguint dos gols. Després van saber aguantar l’avantatge i, encara que Gran Bretanya havia de vèncer per mantenir les opcions, va optar per fer un joc conservador. «Virtualment tenim l’ascens, només ens falta guanyar a l’Índia, podem dir que hem fet els deures i estem a punt de ser campions», va explicar el seleccionador.

«Anglaterra havia de guanyar per més de quatre gols, ens esperàvem, a un altre rival, que sortís a posar-nos contra les cordes i ha estat el contrari, perquè s’han tancat, sense buscar el partit, no han volgut jugar i això, a nosaltres, ens ha anat bé», comentava el tècnic. «No hem patit, a la primera part hem fet la feina i a la segona, tot i que ens han marcat, hem tingut el duel controlat», afegia.