La Purito arriba a les 2.700 inscripcions

La marxa ciclista Purito Andorra, que se celebrarà el pròxim 4 d’agost i que sortirà de Sant Julià de Lòria i arribarà als Cortals d’Encamp, va anunciar ahir que tancaven inscripcions, havent aconseguit, una altra vegada, arribar als 2.700 inscrits, el límit que pot acollir l’organització de la cursa. D’aquesta manera, ara s’obre una llista d’espera pels ciclistes que no s’han apuntat i que volen prendre part de la cursa, per tant, encara hi ha opcions de participar-hi.

Així, el dia anterior se celebrarà una fira de la bicicleta a Sant Julià de Lòria, a més de La Purito Kids. La majoria de participants correran el traçat més llarg mentre que també s’ha millorat pel que fa a la inscripció femenina. Com a principat novetat, cal recordar que aquest any l’ambaixador de la prova serà l’exciclista Pedro Delgado encara que també hi participaran personalitats del món de l’esport com Carles Checa, Toni Bou, Xavi Llobet, Josep Antoni Hermida, Óscar Lanza, Oliver Avilés, Celestino Prieto o Emili Pérez.