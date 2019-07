L’ocupació hotelera es dobla a causa del Mundial

Sort acull fins al 6 de juliol el Campionat del Món d’estil lliure, en què hi participen prop de 240 palistes vinguts de 25 països d’arreu del món. Les institucions i el sector hoteler van coincidir a destacar la repercussió socioeconòmica que la competició genera al municipi.

El responsable de l’Hotel Pessets, Ramon Aytés, va explicar a l’ACN que l’ocupació als establiments hotelers de la zona s’ha doblat respecte a les mateixes dates de l’any anterior. En concret, Aytés assenyala que s’ha passat d’un 27% a un 60% de places ocupades durant les setmanes prèvies al Campionat, i a un 75% els dies de competició. Pel que fa als apartaments turístics, l’ocupació ha augmentat un 30%, i hi ha un 80 per cent d’ocupació.

Per la seva banda, l’alcalde de Sort, Raimon Monterde, va incidir en el fet que aquesta dinàmica s’ha de mantenir en un futur. «S’ha d’intentar atreure palistes durant vuit mesos a l’any», va afirmar. Per Monterde seria important «acollir més esdeveniments esportius o clubs que entrenin a la zona». El nou Estadi de Piragüisme de Sort ha suposat una inversió aproximada d’un milió d’euros.

El Campionat del Món d’estil lliure va començar el passat 29 de juny i es perllongarà fins al 6 de juliol. Durant aquests dies, a Sort hi ha 235 participants inscrits de 25 països d’arreu del món, a més dels seus equips i acompanyants.

Pel que fa a l’àmbit purament esportiu, aquest cap de setmana passat ja s’ha conegut els primers nous campions mundials d’estil lliure, concretament en la modalitat squirt. El nord-americà Clay Wright va ser el campió masculí, en assolir un resultat final de 1.500 punts. A més distància van quedar els britànics Axel Edwards (2n), amb 1.066, i David Rogers (3r), amb 943. Per l’equip espanyol, l’actual seleccionador estatal, el pallarès Oriol Colomé, també hi va competir però no va passar de la fase preliminar.

En categoria femenina també hi va haver triomf nord-americà, amb Rose Wall, que va fer 1.493 punts. La plata va ser per a la japonesa Hitomi Tataku, amb 1.080 punts; i el bronze, per a la britànica Ottilie Robinson-Shaw (780). A diferència de la resta del Mundial, que es disputa a Sort, aquesta modalitat es va disputar a Rialp, a l’entorn del Pont de Pedra.