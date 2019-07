Tradició i folklore portuguès a O Feirão

Diumenge es desenvolupa la sisena edició de O Feirão, un mercat tradicional amb cinc zones temàtiques destinades a la gastronomia, amb degustació de productes típics portuguesos; artesania, productes de l’hort, danses i música tradicionals. L’esdeveniment comença a les 11.00 hores a la plaça Guillamó d’Andorra la Vella i està organitzat pel Grup de Folklore Casa de Portugal, amb la col·laboració del comú de la capital.

La fira permet fer un salt en el temps i traslladar-se a inicis del segle XX, amb els components del grup amb vestits regionals d’època. Entre els productes que es poden degustar hi ha dolços, pa de pagès, embotits, olis casolans, productes de l’hort i de la granja i un espai on els visitants podran provar la gastronomia portuguesa, amb el bacallà i el vi blanc del nord del país com a productes estrella.

El Grup de Folklore Casa de Portugal amanirà la vetllada amb música i balls regionals. Com a convidat hi serà present el Rancho Folklòric dels Residents do Alto Minho, que permetrà gaudir de la música tradicional lusitana.