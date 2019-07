La Xina inverteix més de 3 milions d’euros a Andorra des del 2012

Des del 2012 les empreses xineses han formalitzat un total de 76 inversions a Andorra per un valor de 3.382.704 euros, segons es desprén de l’informe d’inversions estrangeres del Govern d’Andorra al qual hi ha tingut accés EL PERIÒDIC.

Després de l’interés de grups del gegant asiàtic per «cooperar en la part del finançament» de l’hipotètic aeroport nacional, tal com va anunciar dilluns l’ambaixador de la República Popular de Xina, Lyu Fan, les xifres d’inversió totals encara estan allunyades de l’elevat cost que podria suposar l’aeroport en territori andorrà.

Al mateix temps, les operacions amb capital xinès han tingut una tendència positiva discreta, tot i que s’han anat incrementant tant el nombre d’inversions com la quantitat d’aquestes amb la única excepció de l’any 2018, quan es va patir un retrocés en ambdós casos. En aquest sentit, el pic més alt es va registrar al 2017 amb més d’un milió i mig d’euros invertits en 29 projectes diferents. Al 2012 es van invertir 56.000 euros i al 2018, 379.000.

Així doncs, les 76 inversions concretades des del 2012 representen el 2,18% del total de tots els països estrangers que han destinat capital al Principat, mentre la quantitat econòmica suposa el 0,54% de les xifres formalitzades en els darrers set anys. Malgrat que son percentatges residuals, cal destacar que en els primers cinc mesos del 2019 la Xina és el quart país —només per darrere de França, Espanya i Rússia— que ha aportat una major quantitat econòmica en projectes nacionals, amb 340.600 euros.

Les inversions, a l'alça

Pel que fa a la resta d’inversions realitzades a Andorra en els darrers set anys, Espanya encapçala la llista amb 1.585 projectes per un valor de més de 263 milions d’euros, seguit de França amb 883 projectes per un valor de més de 96 milions d’euros. Entre els dos països sumen el 70,72% dels projectes invertits i el 57,36% del capital aportat. En el cas de les inversions nacionals, els grups d’origen andorrà van realitzar un total de 166 inversions per un valor aproximat de 115 milions d’euros. En total són 3.490 inversions realitzades des del 2012 per un valor de 627 milions d’euros.

Cal subratllar l’obertura econòmica d’Andorra, ja que l’any passat el nombre de projectes invertits va créixer un 741,67% en comparació amb el 2012. És a dir, es va passar de 60 projectes a un total de 505. A més, aquest exponencial augment també es va traduir en la quantitat de capital invertit. Si bé al 2012 es van deixar quasi 7 milions d’euros en projectes al Principat, sis anys més tard aquesta xifra va assolir prop dels 152 milions d’euros, una xifra a la qual també s’hi sumen els projectes andorrans.

De fet, la tendència és que enguany segueixi a l’alça, ja que en els primers cinc mesos del 2019 les inversions han suposat més de 114 milions d’euros, una xifra que supera amb escreix la meitat del que es va invertir l’any passat.

Més enllà de les nacionalitats esmentades, també resulta rellevant que des del 2012 Rússia sigui el tercer país estranger amb major nombre de projectes invertits, un total de 106, o que Luxemburg representi el tercer país forà amb major quantitat de capital aportat, per valor de 43 milions d’euros. De fet, d’aquesta xifra, només 30 milions d’euros es van invertir al 2018 en tres projectes diferents. Conseqüentment aquesta dada va provocar que França no fos, per primera vegada, el segon país que més diners aporta a Andorra en termes d’inversió.