Festa Major amb Els Catarres, Gertrudis i Pepet i Marieta

La Festa Major d’Andorra la Vella comptarà amb una seixantena d’activitats per a gent de totes les edats. Serà el primer cap de setmana d’agost, amb el concert del grup colombià Morat com a principal atracció del cartell. També hi seran presents bandes del panorama català com són Els Catarres, Gertrudis i Pepet i Marieta.

L’escenari de la plaça Guillamó centrarà bona part de l’activitat. El 2 d’agost acollirà l’actuació de Gertrudis i Pepet i Marieta. Els primers van revolucionar la rumba catalana, mentre que el grup de les terres de l’Ebre, molt conegut per interpretar la cançó de l’estiu de TV3 Corre l’estiu el 2014, portarà a escena el seu estil animat de fusió i ska. L’endemà será el torn d’Els Catarres i Pachawa Sound. La primera d’aquestes formacions serà present aquest any a la Festa Major de la capital a petició del Consell d’Infants d’Andorra la Vella, que va sol·licitar que el grup actués per a l’esdeveniment. Abans, a la plaça del Poble, es portarà a terme l’espectacle Vaya circo! de la Companyia Kanbahiota. El dia 4, a la plaça Guillemó, serà el torn del gran ball de nit amb La Principal de La Bisbal i el popular grup de versions DeNoche. En paral·lel, la plaça del Poble serà l’escenari de l’espectacle de circ i música Yee-haw! a càrrec de la companyia Infoncundibles.

L’Esbart dansaire d’Andorra la Vella estrenarà ‘La dansa del pregó’, que espera ser en el futur una tradició

El plat fort serà el concert de Morat, el dia 5 a l’envelat del Parc Central, a les 21.00 hores. Ahir és van posar a la venda les 5.000 entrades disponibles, a un preu de 15 euros. El grup colombià es troba entre els més escoltats i venuts a Espanya. Després d’aquesta actuació es realitzarà el castell de focs d’artifici i el fi de festa es traslladarà a la plaça Guillemó amb la xaranga musical de Balcan Paradise Orchestra i la diversió dels Hotel Cochambre.

En el programa d’actes de la Festa Major hi ha un bon espai reservat per a les tradicions. L’Esbart dansaire d’Andorra la Vella estrenarà, després del pregó inaugural, La dansa del pregó, que neix amb vocació deconvertir-se en una tradició. L’endemà es produirà l’exhibició castellera a la plaça Príncep Benlloch a càrrec de la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers d’Andorra i els de la Vila de Gràcia. En acabar hi haurà una cercavila de gegants d’Andorra la Vella, Sant Pol de Mar, Ametlla de Merola i Calella. Al migdia, però, ja hauran actuat juntament amb l’Esbart a la plaça Guillemó amb el ball de gegants medievals. Diumenge es farà ball del contrapàs amb capgrossos i ball de gegants.