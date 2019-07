Presa de contacte amb el mercat asiàtic

«A nosaltres participar en aquest tipus de jornades ens aporta coneixement del mercat» expressa Immna Jiménez, representant de FEDA a la trobada de reunions de negoci bilaterals coorganitzada pel Govern i Actua. Jiménez va dur a terme dues reunions, una de les quals amb un professional de Chint Electrics. «Són especialistes en distribució elèctrica i pioners del sector» diu la treballadora de la parapública, que ara ja està en contacte amb l’empresa asiàtic «per si mai sortís un concurs».

«Ens han demanat alguns preus específics de traduccions a l’anglès i el castellà» manifesta Jordi Bons, empleat de Tick Translation que va mantenir un total de sis reunions. Per la seva banda, Ricardo Baña, d’Engel & Völkers, va sortir de la trobada amb una impressió molt positiva. «Em van semblar persones molt receptives» assenyala Baña, qui reconeix que el grau de coneixement dels empresaris sobre el país no era massa elevat, raó per la qual durant la seva conversa els va dedicar temps a explicar «el sistema fiscal i impositiu d’Andorra».

Per últim, el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, va recordar que una de les empreses presents a la trobada, Huawei, ja és un proveïdor des de la implementació de la xarxa de fibra òptica al 2017. «Tenim un contacte permanent i la col·laboració ha estat excel·lent».