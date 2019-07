Ros nega que el conveni actual empari l’atenció a l’UCI de l’Hospital

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, va descartar la possibilitat que el conveni sanitari actual amb l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell donés cabuda a atendre pacients de la Seu a la unitat de cures intensives (UCI) del centre hospitalari andorrà. «Això avui per avui no està recollit enlloc ni hi ha cap conveni que ho empari» va manifestar Ros en declaracions a EL PERIÒDIC.

En relació amb la proposta que portava l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, l’ambaixador va insistir que per tirar endavant la demanda «ha de passar ineludiblement al 100% pel Ministeri de Salut del Govern espanyol» i va negar que en cap cas sigui una competència que hagi de regular el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya al tractar-se d’una «relació internacional entre Estats».

Tot i que Ros no va opinar sobre la posició del Ministeri de Sanitat respecte a aquesta qüestió, sí que va assenyalar, «a títol personal», que la demanda perquè pacients alturgellencs puguin ser atesos a Andorra «és molt sensata i té tot el sentit del món» tenint en compte la important reducció de temps que comportaria. «Aquesta és la opinió que jo trametré, però la predisposició per part d’Espanya l’ha de dir la ministra de Sanitat» va recalcar l’ambaixador.

En qualsevol cas, Ros va recordar que el procediment establert per aquests casos estipula que la demanda ha de ser traslladada al Ministeri d’Afers Exteriors del Govern Espanyol i aquest, seguidament, és l’encarregat de tramitar la petició al Ministeri de Sanitat espanyol.

En aquest sentit, Ros va informar que demà es reunirà amb Fàbrega per tractar aquest tema, i altres relacions de caire transfronterer. La intenció de l’alcalde és que, tal com ja succeeix en el cas del tractament de diàlisi renal o les broncoscòpies, es pugui recollir per conveni l’atenció mèdica de pacients urgellencs a l’Hospital de Meritxell, atès que fins ara els malalts s’han de desplaçar fins a l’Hospital Universitari Arnau Vilanova de Lleida o altres centres hospitalaris de Barcelona.

Per part d’Andorra, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja ha manifestat en reiterades ocasions que la predisposició del Govern és explorar la possibilitat d’ampliar els convenis sanitaris.