Progressen a bon ritme les obres del Tanatori nacional

Els treballs per a la construcció del Tanatori nacional i les sales de vetlla d’Escaldes-Engordany, ubicat entre els carrers dels Escalls i Falgueró, avancen a bon ritme. En el marc de les obres, està previst que aquest proper divendres finalitzin els treballs d’excavació de la roca. A partir d’aquesta data es preveu que la perforació continuada del martell picó ja no sigui constant. És possible que en algun moment de la construcció de la infraestructura sigui utilitzada la màquina novament, però només en moments puntuals, va informar l’ANA.

De la mateixa manera, a partir d’aquest mateix divendres acabaran els treballs de perforació dels ancoratges d’estabilització de l’excavació, amb la consegüent reducció de soroll que això comporta. Cal recordar que el nou equipament s’està construint en base al conveni de col·laboració signat el passat el 9 d’octubre de 2017 entre el ministeri d’Ordenament Territorial i el Comú escaldenc.

L’acord estipula que «el Govern sufragarà les despeses corresponents a la realització dels fonaments i la planta soterrània (on s’ubicarà el Tanatori nacional), mentre que el Comú d’EscaldesEngordany assumirà el cost de construcció de les plantes baixa i primera que acolliran les sales de vetlla». L’adjudicació mitjançant concurs nacional va recaure en l’empresa Pidasa Serveis S.L per un import de 2.905.276,88 euros. El termini previst d’execució dels treballs és de 13 mesos, a comptar des de febrer d’enguany.