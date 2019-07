Nacho Llovet, nou jugador del MoraBanc

Segona incorporació del BC MoraBanc Andorra. L’equip es reforça amb el pivot Nacho Llovet, de 28 anys i 2,02 metres, provinent del Monbús Obradoiro. La campanya passada amb el conjunt gallec va promitjar 25 minuts per partit en els 34 que va jugar, amb 9 punts, 5 rebots i 1,7 assistències. A la Lliga Endesa suma 261 enfrontaments, la major part dels quals amb el Divina Seguros Joventut, club on es va formar. Amb la selecció espanyola va disputar l’última fase de classificació per al Campionat del Món.

Francesc Solana, general manager del MoraBanc, destaca que “és un jugador sòlid i amb experiència que ja és important a la Lliga Endesa”, i amb el seu fitxatge confia que “lideri en el vestidor i que sigui també un dels que faci connectar l’equip amb els aficionats perquè és un jugador proper”. També espera que “tingui el rendiment de les darreres temporades i que en els propers anys sigui un referent per nosaltres”.