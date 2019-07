Un accident de trànsit a Sant Julià provoca danys materials

El més greu, però, va ser dilluns a la CG3, entre la Massana i Ordino, en què va morir una dona de 53 anys veïna d’Encamp. Segons les investigacions policials, un altre conductor hauria fet un avançament en línia contínua i la dona, volent-lo esquivar, hauria perdut el control del seu cotxe, va impactar contra el mur de protecció i va acabar caient a la calçada per a vianants. En el sinistre s’hi va veure implicat un tercer vehicle, la conductora del qual també va resultar ferida.

Des de dilluns es van produïr al Principat fins a sis accidents de trànsit de diversa consideració a les carreteres del país. L’últim va ser un xoc entre tres vehicles a Sant Julià que no va tenir més conseqüències que danys materials i el vessament d’oli a la calçada. Poques hores abans, a la CG4, a Xixerella, un turisme Suzki Jimmy, de matrícula andorrana, va embestir un ciclista que va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell en ambulància.

Per Victoria Gómez

