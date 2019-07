El TC deixa per a la Batllia la retirada d’unes escoltes de la causa BPA

L’inici del judici del cas BPA es podria tornar a endarrerir si es té en compte la recent decisió del TC sobre l’acompliment d’una sentència que obliga a retirar del sumari totes aquelles parts que tinguin a veure amb les escoltes telefòniques a un alt càrrec de l’entitat que no estava imputat en aquesta causa. Una tasca que haurà de dur a terme un batlle de primera instància que no ha tingut res a veure amb la instrucció de l’afer BPA. L’afectat havia presentat un recurs d’empara el 9 d’abril perquè el Superior li havia tombat la sol·licitud d’execució d’una sentència del TC.



L’Alt Tribunal va dictaminar el març del 2019 que se li havien vulnerat els seus drets a la intimitat i al secret de les comunicacions i que, per tant, les escoltes practicades només es podien tenir en compte en el procediment tramitat a Espanya, que és on van ser acordades, però no es podien incorporar a un altre procediment, per la qual cosa, s’havien de retirar de la causa BPA.



El TS, però, tot i la petició d’execució de sentència, considerava que no era competent per fer-ho. Conseqüentment, el directiu va sol·licitar al TC que ordenés l’execució a l’òrgan competent o que si no fos ell qui executés.



Així, malgrat que el TC inadmet a tràmit el recurs d’empara presentat, sí que argumenta com s’hauria de donar compliment a la sentència, recordant que ells no són una tercera instància ni un tribunal suprem. S’argumenta que l’Alt Tribunal ha de resoldre quina és la jurisdicció competent i conclou que «la responsabilitat pertany a les jurisdiccions ordinàries», és a dir, «a l’òrgan de primera instància que va conèixer la causa». Així, doncs, la responsabilitat d’extreure del sumari del cas tot allò relacionat amb les escoltes, recau en el batlle que va portar el cas relacionat amb el directiu. Una feina que de ben segur portarà temps i que podria tornar a endarrerir l’inici del judici que de moment estava previst pel dia 16 de setembre.