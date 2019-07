Marsol vol tancar la llista de la capital durant el mes de juliol

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, no vol que el temps se li tiri a sobre i per tant, vol intentar tancar la llista per a les eleccions comunals del desembre durant aquest mes de juliol. «La meva idea és aquest mes avançar bastant perquè a l’agost amb les vacances ja sabem que és més complicat i costa trobar la gent. Que tingui la confiança per buscar l’equip és important perquè durant el juliol pugui avançar i així al setembre tenir clar i poder dir qui som», va exposar en declaracions a EL PERIÒDIC.

La seva idea no és introduir cap canvi radical en la línia seguida fins ara, sinó que es buscarà la continuïtat del projecte encetat en aquest primer mandat per tal de completar «totes aquelles coses que ens han quedat pendents». I és que tot i destacar que «hem fet molta feina, encara ens queden moltes coses per fer».



Marsol no va parlar de noms ni va voler avançar concrecions sobres possibles pactes, però el que sí que va destacar és la bona sintonia amb l’equip comunal actual, fet que comportarà, amb tota probabilitat, que alguns dels consellers actuals puguin repetir. «Ha estat un gran equip i hem estat mot cohesionats», va apuntar, detallant que en la llista «hi haurà membres de comú, segur. Quants, com i quins, ja ho veurem. Però hi ha hagut molta lleialtat i això ho valoro molt. A més, amb l’equip que vam triar hem trobat que teníem unes idees molt similars i això ha anat molt bé».



En relació a possibles pactes, en la línia manifestada les darreres setmanes i també la voluntat expressada des del comitè parroquial, va assegurar que «no tanco cap porta a ningú», remarcant que «m’agrada més parlar de persones que de partit, perquè la política comunal va d’això». «La política parroquial és sumar i per tant, estic oberta a parlar amb persones i amb partit», va manifestar.

Independents

De fet, va voler remarcar que el 2015, «més de la meitat de la candidatura eren independents, per tant, ja vam valorar les persones, i al final, tots ells s’han afiliat».



Considera «prematur» parlar de pactes, si bé va recordar que el seu projecte de parròquia és clar i no variarà, reiterant que «parlarem amb les persones que calgui, del partit que calgui i també amb tothom que pugui aportar encara que no estigui en cap partit, però sempre dins la nostra línia».



Conxita Marsol va agrair la confiança dipositada en ella que li permet treballar per configurar una nova candidatura i va assegurar que el suport «em permet afrontar el projecte amb il·lusió i força», deixant clar que «estic disposada a seguir treballant per a la parròquia».

CC deixa els deures electorals pel setembre

Mentre a la capital Marsol vol anar per feina, a la Massana sembla que no hi ha tanta pressa. El cònsol major, David Baró, que ja no pot repetir en el càrrec perquè ha completat els dos mandats permesos per la llei, va explicar que Ciutadans Compromesos no té previst engegar la maquinària electoral fins al setembre. «Tenim prevista una reunió amb els simpatitzants i de manera paral·lela s’està treballant per fer els estatuts per crear el partit», va indicar. Cal tenir present que va ser després de les eleccions nacionals, quan CC va decidir convertir-se en partit. Igualment va apuntar que serà al setembre quan es nomenarà la comissió electoral que serà l’encarregada de treballar per configurar la candidatura que aspiri a revalidar la victòria al comú massanenc. Amb tot, Baró també va recordar que els terminis aniran condicionats al calendari que es fixi de presentació de les llistes.