El Consell d’Europa insta a prevenir abusos a treballadors temporers

El Grup d’Experts en la Lluita contra el Tràfic de Persones (GRETA), un òrgan que depèn del Consell d’Europa, va publicar ahir un informe en què insta el Govern i les institucions del Principat a establir protocols d’actuació per prevenir possibles casos d’abusos laborals a temporers. Malgrat que l’informe assenyala els últims passos fets pel Principat a nivell legislatiu, com ara la Llei per lluitar contra el tràfic de persones i de la protecció de les víctimes o la Llei d’Immigració, l’ens que vetlla per garantir els drets de les persones considera que «les autoritats andorranes haurien de continuar implementant accions de sensibilització» destinades sobretot a col·lectius que puguin ser més vulnerables, com ara el personal del sector de l’esquí, de l’hosteleria, la restauració i els treballadors de llars domèstiques.



En l’informe es reconeix que fins ara no s’ha detectat cap cas d’abús laboral en aquests àmbits, si bé «les autoritats andorranes reconeixen» que aquests sectors «estan particularment exposats a riscos d’explotació» pel fet que molts cops els contractats no coneixen els seus drets laborals i quins mecanismes tenen per reclamar possibles disfuncions. D’altra banda, els experts que van visitar Andorra assenyalen que el Govern va decidir augmentar la xifra d’inspectors de cinc a set després de la visita dels membres del GRETA per fer front a inspeccions laborals.



En aquest sentit, l’organisme en la Lluita contra el Tràfic de Persones afirma que al Principat es fan «poques» inspeccions de treball «d’ofici» i que si es realitzen acostuma a ser a causa d’un accident laboral previ. A més, considera que els treballadors es mostren desemparats davant de presumptes abusos laborals com ara les hores extra no remunerades.



En un altre punt s’indica que si bé «la intenció d’Andorra és garantir la legalitat de l’estada de tota persona present al territori», el GRETA es mostra preocupat pels «obstacles jurídics i administratius del sistema» perquè poden augmentar la situació de «precarietat» i de «vulnerabilitat» de les persones afectades.



Feta la radiografia, el Consell d’Europa desglossa algunes recomanacions per fer front a aquests presumptes abusos, com ara incidir en la formació i la sensibilització de sectors com la policia, els inspectors de treball, els funcionaris, els fiscals i els jutges, així com intensificar les inspeccions laborals per «contribuir» a la prevenció i a la detecció en cas d’un possible abús econòmic a la feina. Al mateix temps, els experts també recomanen «treballar amb estreta col·laboració amb els sindicats», la societat civil i el sector privat» i «reforçar la responsabilitat social de les empreses».

Protocol d’actuació

El Consell d’Europa també recomana Andorra a aprovar un document d’orientació estratègic sobre les mesures de prevenció, sensibilització i formació de professionals contra el tràfic de persones. L’ens celebra que al 2017 s’aprovés un protocol d’actuació en aqueta matèria, però reclama un pla d’actuació nacional que les autoritats andorranes no consideren prioritari per «falta de recursos humans i financers» i per la necessitat «de prioritzar les seves línies estratègiques» de treball.



Finalment, el Consell d’Europa també recomana altres mesures com ara que Andorra ratifiqui la Convenció contra el tràfic d’organs humans i demana a les autoritats del Prinipat que adoptin més mesures educatives, socials i culturals per evitar qualsevol forma d’explotació. Al mateix temps, també demanen que el Govern adopti més mesures suplementàries relacionades en matèria de prevenció davant de possibles casos d’abusos a infants i posar en marxa un programa detallat per a eventuals casos d’inserció de víctimes del tràfic d’éssers humans.

El Govern afirma que segueix les recomanacions

El ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, va valorar l’informe del Consell d’Europa i va dir que el Govern està fent «els passos» en la «bona línia» segons les recomanacions que fa el GRETA. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Jover va afirmar que l’informe també és positiu i recorda que ja es va tirar endavant el protocol per a la protecció de les víctimes del tràfic d’éssers humans. «Són elements als quals tots hi som sensibles, però aquests organismes estan valorant els passos que estem fent com a Estat».