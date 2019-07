El Cadí La Seu jugarà per primera vegada a Europa

El Cadí La Seu jugarà per primera vegada competició europea. El president de l’AE Sedis Bàsquet, Pere Porta, va anunciar ahir que aquesta propera temporada 2019-2020 el sènior femení urgellenc s’inscriurà a l’EuroCup Women, el segon principal torneig d’equips del continent en categoria femenina.

Porta va confirmar la notícia a l’Ajuntament de la Seu acompanyat de l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, el regidor de l’equip de govern Carlos Guàrdia i el director esportiu del Sedis, Pep Ribes. El president va assegurar que liderar aquest nou repte és «un motiu de molta alegria» i «un orgull per al club i per a tota la gent que ha col·laborat i participat en el projecte del Cadí La Seu al llarg dels darrers anys. Alhora, va matisar, és «una responsabilitat molt important» pel que fa a transparència i valors a l’hora d’afrontar aquesta nova fita.



Pere Porta va creure que «serà una temporada apassionant» i «molt dura esportivament», perquè als partits de lliga hi hauran d’afegir els d’EuroCup, que es jugaran entre setmana. Però va recordar que aquest 2019 el Sedis Bàsquet celebra precisament el seu 50è aniversari (el club es va fundar el 1969) i, per tant, «serà, sens dubte, un bon regal esportiu», va dir Porta.

Jordi Fàbrega va introduir la presentació tot agraint a l’AE Sedis Bàsquet el fet de «portar el nom de la Seu no només arreu de l’Estat sinó també, ara, arreu d’Europa». Per Fàbrega «és tot un orgull per a la ciutat», i per això es va mostrar convençut «que la Seu en sortirà molt beneficiada». En aquest sentit, a l’acte també es va destacar que, d’una banda, la competició portarà a la Seu equips de la resta del continent, que s’allotjaran a la ciutat juntament amb els mitjans i seguidors que els acompanyin; i de l’altra, permetrà donar a conèixer la ciutat als països on es vagi a jugar els partits com a visitant, informa RàdioSeu.