El Govern perd 1,5 milions d’euros per una clàusula de JC Flowers

El Govern deixarà d’ingressar una quantitat «d’al voltant d’1,5 milions d’euros» pel retard en el desbloqueig de la renda variable per la venta de Vallbanc al fons americà JC Flowers, segons va informar ahir el ministre portaveu Eric Jover en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Una de les clàusules que figurava en el contracte d’adquisició de l’entitat andorrana per part de JC Flowers estipulava que l’Estat percebria l’import de la renda variable sempre i quan aquesta es retornés abans d’una data límit determinada. No obstant això, el desbloqueig dels prop de 500 milions d’euros d’antics clients de BPA que estaven retinguts per Crédit Suïsse no es va produir fins al passat 11 de juny després d’una resolució del Tribunal Federal de Suïssa, raó per la qual Jover va deixar entreveure que l’Executiu no podrà cobrar quantitat.

«Malauradament el desbloqueig d’aquest fons ha tingut lloc a posteriori de la data, que no recordo exactament, que s’havien de recuperar els fons per tenir l’import. Hem de ser conscients que s’ha sobrepassat la data límit que es marcava i estem analitzant les implicacions que això té» va sostenir el ministre.

Per efectuar el retorn dels 25 milions restants —xifra que «com a màxim» es podria recuperar segons va anunciar l’antic president de Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) Albert Hinojosa— Jover va afirmar que «s’està acabant d’establir els mecanismes per fer aquesta migració de fons i l’AREB està treballant conjuntament amb Crédit Suïsse». En aquest sentit, Jover va sostenir que entrarien en joc una sèrie de variables com per exemple la generació de dividends o la venta del propi banc.

«En el cas que Vallbanc durant els cinc primers exercicis generi dividend, el 50% d’aquest dividend passa a haver-se d’abonar a l’Estat andorrà. I després, en cas de venta de l’entitat, entre una forquilla de valors també hi ha una recuperació important d’import per part de l’Estat andorrà» va detallar el ministre.

La resolució de la justícia suïssa permetrà a l’AREB en els propers dies repatriar els prop de 500 milions d’euros d’antics clients del banc andorrà cap al Principat. El capital anirà a parar a VallBanc en el cas dels clients que ja han demostrat l’origen lícit dels diners, mentre que en el cas dels que encara estan bloquejats, la quantitat anirà a BPA, ara en mans de l’AREB.

La renda variable estava bloquejada a l’entitat helvètica des de fa més de quatre anys. Tot plegat es va iniciar perquè clients de BPA van interposar un recurs demanant al supervisor bancari suís (Finma) que no reconegués l’AREB com a titular dels comptes atrapats. El tribunal suís, però, va rebutjar tots els recursos fins ara presentats donant per vàlid així el procés de resolució de l’entitat bancària i habilitant a l’AREB a repatriar els 500 milions d’euros retinguts a Crédit Suïsse.