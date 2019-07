El Govern farà auditories per si cal contractar més personal

El pacte de Govern entre Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos inclou el compromís de no fer noves contractacions a l’administració. Així es desprèn de l’acord signat davant del notari, que es va fer públic ahir, en què sí que es preveuen excepcions, com ara incorporacions a cossos especials, les vincuylades a cursos de selecció en curs i les que responguin a «necessitats» per a projectes «estratègics» del Govern.

En l’apartat sobre els acords en l’àmbit de la Funció Pública i la simplificació adminsitrativa, també s’explica que el Govern adoptarà en els tres primers mesos després de la seva constitució els projectes estratègics de país per la legislatura i que es compromet a encarregar els treballs d’una auditoria externa que avaluï les càrregues de treball dels diferents departaments de l’administració, «amb l’objectiu d’establir els principis o paràmetres per a la reposició eventual de les vacants o per a noves contractacions».

En l’àmbit de l’administració pública, els tres partits signants de l’acord manifesten que l’aprovació de la Llei de la Funció Pública la passada legislatura no ha comptat amb «un consens polític» i ha generat «neguits» per part dels treballadors públics i els seus sindicats. Les tres formacions van assumir el «compromís» que si durant el debat amb els treballadors i els sindicats no s’arriba a bon port, s’impulsarà la modificació legislativa «escaient», «tot manteint la sostenibilitat de la despesa de personal al serveide l’administració». En el text també s’explicita que el Govern complirà amb les sentències del TC sobre la Llei de la Funció Pública.

Coordinació

D’altra banda i en relació a aquest acord, ahir en la primera reunió de l’executiva de DA, es van analitzar les possibles vies per tal de determinar un mecanisme de coordinació que permeti activar el comitè tripartit de reunió de les executives que preveu l’acord. El document estableix una periodicitat mínima de tres mesos per a la realització d’aquestes trobades.

Segons es va informar mitjançant un comunicat, aquest va ser un dels principals punts de l’ordre del dia que es va posar damunt la taula en l’executiva. L’objectiu, es va remarcar, és trobar una fórmula «àgil i eficient que permeti contribuir al bon funcionament de l’acord a nivell legislatiu i executiu.

Milà serà la número dos d’Afers Socials i Marquina, de Telecomunicacions

El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Maria Teresa Milà serà la nova secretària d’Estat d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, depenent de la cartera de Victor Filloy, i que Cesar Marquina serà el secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, depenent de la cartera de Jordi Torres.

Així doncs, amb Milà i Marquina l’equip del Govern ja tindria configurat 10 dels 12 secretaris d’Estat que havia anunciat que incorporaria al Gabinet. Landry Riba (Afers Europeus) Marc Pons (Participació Ciutadana i Igualtat) Helena Mas (Salut), Lara Vilamala (Funció Pública), Marc Ballestà (Afers Financers Internacionals) Joan Antoni Leon (Justícia i Interior) Marc Rossell (Agricultura i Sostenibilitat) i Salustià Chato (Economia i Empresa). Quant a les dues secretaries d’Estat que encara queden per anunciar, Diversificació Econòmica i Esports, els noms que sonen amb més força són els de Marc Galabert i Justo Ruiz.

D’altra banda, Jover també va comunicar ahir que Joan Solé serà el director del Departament d’Estadística i Laura Vilella serà la directora del Departament d’Ocupació i Treball.