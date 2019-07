Llovet, per tres anys

El MoraBanc Andorra va anunciar ahir el fitxatge per a les tres temporades vinents del pivot català Nacho Llovet, jugador de 28 anys i que mesura 2,02 metres.

El català arriba procedent del Monbus Obradoiro. La nova incorporació tricolor arriba en el millor moment de la seva carrera, després d’haver completat una gran temporada al conjunt gallec, havent jugat 25 minuts de mitjana en els 34 partits de lliga disputats amb nou punts, cinc rebots i 1,7 assistències, a més de 13,3 punts de valoració i un encert del 23% en tirs de tres i un del 62% en tirs de dos. Sens dubte, tal com indiquen les seves estadístiques, el seu gran creixement l’ha fet en aquesta darrera campanya.

Llovet, tot i la seva edat, és tot un veterà de la Lliga Endesa, ja que ha disputat 261 partits en sis temporades, primer al Divina Seguros Joventut –que és el seu club de formació– i les darreres tres a l’Obradoiro. Així mateix, cal recordar que és internacional amb la selecció espanyola.

En aquest context, el general manager del MoraBanc, Francesc Solana, va explicar ahir que «és un jugador sòlid i amb experiència que ja és important a la Lliga Endesa». A més, li va atribuir responsabilitats fora de la pista i va manifestar que «esperem que Llovet lideri en el vestidor i que sigui també un dels que faci connectar l’equip amb els aficionats perquè és un jugador proper». «Esperem que tingui el rendiment de les darreres temporades i que en els anys vinents sigui un referent per nosaltres, és el que esperem amb el seu fitxatge», desitjava i reiterava que «és un jugador nacional que ha agafat molta importància a la lliga».

En una piulada a Twitter, el jugador va remarcar que «estic molt content de poder anunciar aquesta nova etapa, estic amb moltes ganes de començar amb els andorrans». Cal recordar que el mateix jugador va comunicar ahir a través del seu representat l’execució de la clàusula de rescissió de contracte que havien firmat les dues parts, acabant d’aquesta manera amb la seva relació laboral. «El club vol donar les gràcies al jugador pel seu compromís, personalitat i per difondre els valors obraidoristes en aquestes tres temporades, havent ajudat a l’equip a aconseguir els seus objectius com a grup i li desitja molta sort en el seu futur professional», va comunicar el Monbus Obradoiro després de conèixer la notícia. Va ser precisament amb aquest club que el jugador va rebre per primera vegada la trucada del seleccionador Sergio Scariolo, que el va convocar amb la selecció espanyola absoluta i va debutar amb el combinat nacional en un partit oficial el 22 de novembre de 2017 i, amb Llovet al cinc inicial, Espanya es va classificar pel Mundial de 2020 davant d’Ucraïna.

Molt estimat per l’afició

Així mateix, el jugador va reconèixer que «fa mal acomiadar-se d’un lloc en el qual estàs molt a gust, que consideres la teva casa, i de gent que s’ha convertit en la teva família durant aquests tres anys, però la vida són etapes i reptes i em fa feliç pensar que seguirem compartint moments en aquest camí». «M’he sentit molt estimat des del primer dia, he conegut una altra manera de viure el bàsquet, només tinc paraules d’agraïment, teniu un lloc al meu cor per sempre», va dir a l’afició el jugador en una carta a les xarxes socials.

D’aquesta manera, el jugador es converteix en el segon fitxatge del MoraBanc, després del base francès Jeremy Senglin.