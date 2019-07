L’UCI no entén el Mundial sense les Copes del Món

Segons va explicar ahir el representant de la delegació d’MTB de l’UCI, Simon Burney, «no es pot entendre acollir un Mundial l’any 2024 sense haver tingut Copes del Món els anys anteriors». D’aquesta manera, Burney va deixar entendre en la roda de premsa prèvia a la Copa del Món UCI de MTB a Vallnord - Pal Arinsal que és pràcticament segur que Andorra tindrà la prova durant uns quants anys. En aquest context, va assegurar que «és una de les localitzacions preferides dels corredors i una de les més importants dins del calendari de la Copa del Món» i va remarcar «l’esforç de l’organització de cada any perquè tot sigui perfecte».

D’aquesta manera, al juny de l’any vinent, just abans de disputar una nova edició de la competició, s’anunciarà si Andorra serà seu de les proves durant l’any 2021, 2022 i 2023. Així, a partir d’avui un total 571 riders de 155 equips i de 43 nacionalitats participaran en les proves de les proves de short-track, descens i cross-country. D’aquesta manera, es va donar el tret de sortida a una nova edició amb el primer reconeixement de terreny per part dels riders i de l’organització així com la inspecció tècnica del circuit de descens.

En aquesta línia, segons va explicar el cònsol major de la Massana i president d’EMAP, David Baró, «és un esdeveniment consolidat i de referència» i va remarcar que s’ha aïllat una partida de 500.000 euros pel Mundial de l’any 2024. «Tindrem les proves, és un 99,9% segur», sentenciava. «La prova ha vingut a quedar-se i això serà independentment del color que hi hagi al Comú», aclaria o recordava que vindran 35.000 espectadors.