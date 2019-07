Ferrao i Roger Serrano participen al Nike Camp al Poliesportiu

El Nike Camp de futbol sala, que té com a emblema a La Llegenda Javi Rodríguez, va comptar ahir amb l’assistència els jugadors de l’FC Barcelona Carlos Vagner Gularte, conegut com a Ferrao, i Roger Serrano, al Poliesportiu d’Andorra.

En aquest sentit, els participants del campus van actuar com a periodistes i es van interessar molt per la gran temporada que ha fet el Barça i per tota la trajectòria i experiència dels jugadors, a més del seu paper dins de l’equip.

En aquest context, Ferrao va explicar que «la lliga va estar molt igualada, ens va costar molt, el futbol sala ha canviat molt i està molt disputat». Per la seva part, Serrano va destacar que «a l’esport d’elit el complicat és jugar, he intentat entrenar al màxim durant tota la temporada i he aprofitat els minuts que he tingut». «No m’imagino estar sense aquest esport», va afegir Ferrao i va manifestar que «vam començar de joves, el que val més en aquest esport és l’actitud i s’han de passar per moltes coses, s’ha de persistir, entrenar, escoltar i confiar en un mateix».