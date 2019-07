La FAF anuncia eleccions «en un clar missatge de transparència»

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va anunciar per sorpresa eleccions a la presidència. En aquest sentit, en un comunicat, va explicar que «la junta directiva, en un clar missatge de transparència i pensant en el benefici del futbol andorrà, vol deixar constant que per tal d’evitar paralitzar el funcionament habitual de la federació i les seves competicions, convocarà properament eleccions a la presidència».

Aquesta decisió arriba després que la FAF suspengués dilluns la seva assemblea. Així, en les darreres hores, van anar creixent el nombre de clubs que reclamaven eleccions a l’entitat després que aquesta s’hagi vist afectada per l’Operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que es desenvolupen i que manté al seu secretari general, Tomàs Gea, i al seu tresorer, José García, en presó preventiva, acusats d’administració deslleial, d’apropiació indeguda i de frau a la CASS.

La federació convoca comicis «pensant en el benefici del futbol andorrà» i en seguir funcionant correctament

Per tant, després de les acusacions de poca transparència i de la poca informació proporcionada des de la mateixa federació, la UE Santa Coloma, FC Encamp, FS la Massana i Inter Club Escaldes van presentar un escrit a la Batllia divendres on sol·licitaven que se’ls tingués personats a la causa. A més, aquests quatre clubs van manifestar la seva voluntat d’aturar una assemblea. I ho van aconseguir. Les causes principals eren el poc detall que presenten els comptes i el fet que no s’havia informat dels noms dels nous càrrecs i membres de la junta que s’havien de ratificar dilluns. No obstant això, la federació va al·legar que el motiu de la suspensió era un problema en les dates i la forma. En aquell moment, es va dir que l’assemblea se celebraria en menys d’un mes i, de fet, ja sonaven algunes dates possibles. Però ara, hi ha hagut un revés i les darreres hores han estat claus i hi ha hagut un gir important en aquesta història.

Tot i això, ja s’havia començat a conèixer que s’estaven preparant possibles candidatures a la federació i n’hi havia fins a quatres de possibles, que ara, es donaran a conèixer un cop la FAF faci públic la data de les eleccions.

Per tant, podria semblar, teòricament, que l’entitat hauria cedit a la tensió dels darrers dies. Com és de preveure, hi haurà una llista continuista, amb l’objectiu de seguir en la línia actual i de continuar amb la feina feta per l’actual junta. Alfonso Martín podria ser candidat a president.

També van sorgir algunes altres al voltant dels clubs, una estaria liderada per Carles Riba mentre que hi hauria una altra que comptaria amb Xavier Romero. També hi podria haver una quarta llista amb gent propera a l’FC Encamp, precisament un club que ha estat molt crític públicament amb la gestió actual de la federació.