Clayton té el 44% de l’Andorra i Kosmos el 56%

La societat Futbol Club Andorra SAOE ja està totalment formalitzada. D’aquesta manera, des d’ahir ja surt en el registre del Govern i, tal com es desprèn en aquest, l’empresa Clayton SL, va ser donada d’alta com a soci el 13 de març d’aquest any mentre Kosmos Football SLU ho va fer el passat 19 de juny. Així mateix, pel que fa als percentatges, l’empresa andorrana té el 44% del club mentre que Kosmos, l’empresa de Gerard Piqué, el 56%.

Així, ara tot està en ordre i després d’haver fet un munt de tràmits, l’FC Andorra té el futur més assegurat i salvat. En aquest sentit, cal recordar que el passat 29 de desembre, l’assemblea del club va aprovar la presentació i ratificació de l’acord signat entre l’Andorra i un tercer inversor, que va suposar que l’equip fes un salt mediàtic en tots els sentits i que fes el primer pas cap al professionalisme. Tot això va poder passar després que s’aprovés la Llei de l’Esport, que permetia la creació de les Societats Anònimes d’Objecte Esportiu, és a dir, l’entrada de capital estranger als clubs, i, per tant, que Piqué pogués fer efectiva la compra de l’FC Andorra. Tot i això, el procés era molt llarg i han tardat sis mesos a ser del tot efectius. Burocràcia pura.

Des d’aquell moment el club es va posar a treballar durament i amb Gabri García i Albert Jorquera, els andorrans van començar a sumar punts a Primera Catalana i finalment, el primer pas del somni es va complir amb l’ascens a Tercera. H