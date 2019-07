L’Engordany i el Sant Julià, amb el vent a favor

La UE Engordany rep avui a La Fiorita de San Marino a les 19.30 hores a l’Estadi Comunal. És el partit de tornada de l’Europa League, un duel en el qual surten com a favorits després d’haver guanyat l’anada per 0 a 1.

En aquest sentit, l’entrenador Filipe Busto va explicar ahir en la roda de premsa prèvia al partit que «la consigna és no confiar-se». «Vam fer un partit molt seriós amb un resultat que ens permet tenir un avantatge, nosaltres hem fet un gol fora però ells busquen guanyar el partit», reiterava i destacava que «els jugadors van fer un gran matx, amb possessió i control del joc, ens vam sentir molt còmodes durant 80 minuts». «Hem de sortir intensos, conscients que el partit serà molt difícil perquè ens coneixem una mica millor i serà una mica més obert per part d’ells», revelava. «Hem d’aconseguir tenir el control del partit», reiterava. «No m’he mirat el Dinamo de Tbilissi, no vull pensar-hi ara perquè abans tenim un rival molt difícil», sentenciava.

El Sant Julià, a Gibraltar

Per altra banda, la UE Sant Julià s’enfronta avui a l’Europa de Gibraltar a les 20.30 a l’Estadi Victòria. En aquest sentit, els lauredians parteixen amb un avantatge de 3 a 2 i buscaran també superar la ronda prèvia de la competició. Serà un partit molt difícil perquè el tècnic Emiliano González tan sols ha pogut viatjar amb 15 jugadors però tot i això sortiran a donar-ho tot al camp i a intentar firmar una gran gesta en la història del club.