Sensacions sense utilitzar el llenguatge a les Nits sense Paraules

El Comú de la Massana va presentar les activitats culturals que realitzarà al llarg de l’estiu, amb l’aposta pels artísties nacionals i algunes novetats dins la programació.

Una d’aquestes està en les Nits sense Paraules, un espectacle que barreja diferents disciplines artístiques i que té l’objectiu de crear sensacions sense necessitat d’emprar el llenguatge. En aquesta edició es farà en dues ocasions i amb dues propostes cadascuna. Començarà amb un espectacle itinerant, que conclourà a la plaça de les Fontetes, on s’iniciarà el segon espectacle, amb diferents tècniques del circ i el teatre. La primera sessió serà l’1 d’agost amb el Petit Circ, de la companyia Fadunito i WEt Floor, amb Cris-is. I la segona el 7 del mes vinent amb els Somnis d’Alicia, de la companyia Teatre Nu, i Set Up, de la companyia Los Barlou.

El cicle de Capvespres d’Estiu serveixen per promocionar músics del país. Actuaran Four Flags (25 de juliol), Jamp (8 d’agost) i Vibrand en clau de Sou (22 d’agost). Les Petites Tardes d’Estiu tenen tres espectacles, perquè els infants treballin la creativitat. Seran: Circumloqui, amb la companyia Peus de Porc (24 de juliol), Jocs gegants antic de fusta, amb Ludiespai (31 de juliol) i Teatre Arrossegat (21 d’agost). Aquest dissabte hi ha la Tarda de Castells, que celebra la Diada dels Pirineus, amb els Castellers d’Andorra, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Lleida.

Orgue ibèric

Les segones Jornades d’Orgue Ibèric tenen l’Església parroquial com a protagonista. El 8 de juliol l’organista alemany Joahannes Skudlik interpreta qel recital Mozart i C.P.E. Bach entre trompetes i clarins. Seguirà l’endemà l’alacantí Miguel Bernal i la soprano madrilenya, Julia Ruiz, que portaran Danses i batalles a la cort i a l’església, un viatge musical en el temps. Seguirà el dia 10 amb el portuguès Joao Vaz, que portarà Quatre segles de música d’orgue a Portugal; i tancarà l’esdeveniment el director de les Jornades, Ignacio Ribas, que estarà acompanyat pel poeta Manel Gibert. La sessió inclourà la lectura de la recreació literària Nítid silenci.